¿Cómo va la inmunización y la adquisición de vacunas en América Latina?

BOGOTÁ - Algunos países ya comenzaron sus jornadas de vacunación contra la COVID-19, mientras otros esperan este mes comenzar con la inmunización, mientras aprueban vacunas y llegan a acuerdos.

El programa internacional Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Coalición para Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI), la fundación Gavi para ayudar a los países en vías de desarrollo, planea distribuir un total de 337 millones de dosis a naciones de ingresos medios y bajos durante una primera fase, según informó el miércoles.

De este total, 336 millones serán las desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad Oxford, y 1,2 millones por Pfizer-BioNTech.

Ann Lindstrand, especialista de la OMS en vacunas, afirmó en una rueda de prensa que la distribución de las vacunas será “proporcional al tamaño de la población” de cada uno de los 145 países incluidos en la lista.

De las más de 330 vacunas que esperan entregar en esta primera tanda, 35,6 millones de dosis (alrededor del 10%) son para países de América Latina y el Caribe. De acuerdo con el cronograma publicado el miércoles por Gavi, Brasil es uno de los principales países que recibirá vacunas en la región.

En la lista también están Colombia, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, quienes recibirán 378.000 dosis de la vacuna de Pfizer, durante este mes.

En esta entrega, Argentina recibirá 2.275.200 dosis (de AstraZeneca); Bolivia, (900.000 dosis de AstraZeneca (con el Serum Institute de India) y 92.430 de Pfizer; Brasil, 10.672.800 (de AstraZeneca); Colombia, 2.553.600 (de AstraZeneca) y 117.000 de Pfizer; Costa Rica, 254.400 (de AstraZeneca); República Dominicana, 542.400 (de AstraZeneca); Chile, 957.600 (de AstraZeneca.); Ecuador, 885,600 (de AstraZeneca.); Haití, 876.000 (de AstraZeneca), México, 6.472.800 (de AstraZeneca). Panamá, ( 216.000 de AstraZeneca); Paraguay, 357,600 (de AstraZeneca); y Perú (1.653.600 de AstraZeneca y 117.000 de Pfizer); Uruguay, (172.800 de AstraZeneca) y Venezuela, 1.425.600 (de AstraZeneca).

En Centroamérica, se distribuirán más de 2,2 millones de dosis para Guatemala (847.200 de AstraZeneca.), El Salvador (324.000 de AstraZeneca y 51.480 de Pfizer), Nicaragua (504.000 de AstraZeneca (con el Serum Institute de India) y Honduras (496.800 de AstraZeneca).

Según el documento, Covax prevé que 1,2 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech estarán disponibles en el primer trimestre de 2021 y que, durante el segundo trimestre y posteriormente "se dispondrá de dosis adicionales de la vacuna Pfizer/BioNTech, de conformidad con el acuerdo de compra anticipada firmado entre GAVI y Pfizer/BioNTech para un máximo de 40 millones de dosis”.

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá ya han avanzado, poco a poco, con sus programas de inmunización. Por su parte, Brasil y Chile han empezado a aplicar la vacuna china Sinovac, mientras Argentina continúa con la vacuna rusa. Hasta el momento, el país gaucho ha recibido 820.000 dosis de la vacuna Sputnik V, iniciando su campaña de vacunación voluntaria el 29 de diciembre.

En Chile, la jornada inició el miércoles con 140.000 personas inmunizadas, mayores de 90 años. En marzo, según el gobierno, se llegará a los 5 millones de vacunados. El personal sanitario fue vacunado desde el 24 de diciembre, tras recibir el primer lote de 154.000 dosis del laboratorio estadounidense Pfizer/BioNtech.

Perú espera recibir el primer millón de dosis del laboratorio chino Sinopharm, la otra semana, mientras Colombia espera comenzar sus jornadas de vacunación el 20 de febrero. Bolivia ya ha comenzado a vacunar al personal médico de primera línea.

El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, afirmó el miércoles, ministro durante una exposición ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que su país tiene contratos por unas 62 millones de dosis: “Tenemos 30 millones de la vacuna rusa (Sputnik V), 22,4 millones de ASTRAZENECA más 1,2 millón también de esa vacuna y 9 millones por el mecanismo Covax”, según registró AFP.

Chile alcanzó convenios para comprar cerca de 36 millones de dosis con Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson y AstraZeneca, según el gobierno.

En Colombia, el miércoles fue aprobada la vacuna del laboratorio chino Sinovac, del que espera recibir 2,5 millones de dosis. Pfizer fue el primero autorizado. El presidente Iván Duque ha dicho que la jornada de inmunización comenzará este mes con inyecciones para 35,2 millones de personas.

Por su parte, el gobierno brasileño anunció el miércoles que negocia la compra de 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y de la india Covaxin. La negociación se pondrá sobre la mesa el viernes, cuando el Ministerio de Salud se reúna “con representantes del instituto ruso Gamaleya, fabricante de la vacuna Sputnik V, y del laboratorio indio Bharat Biotech, para negociar la adquisición de 30 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19", dicta un comunicado.

