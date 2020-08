Encuesta: pandemia empeora problemas económicos y sociales de colombianos

BOGOTÁ - La encuesta Pulso Social reveló que, con la llegada de la pandemia se ha deteriorado la situación económica y social de los hogares en Colombia.

Según los hallazgos de la encuesta denominada Pulso Social, en julio de 2020, el 59,8% de las personas que hacen parte de la jefatura de los hogares en el país sostuvo que la situación económica de su hogar era peor frente a la presentada hace un año; el 23,7% afirmó que era igual y el 13,3%, que estaba mucho peor.

Al momento de preguntarles sobre cómo será la situación económica del hogar en un año, en comparación con la presentada en julio de 2020, el 34,9% respondió que dicha situación será igual; el 30,1% sostuvo que será mejor, y para el 26,7% será peor.

Colombia: de la cuarentena al aislamiento selectivo pese a advertencias de expertos Colombia levanta la medida mientras los contagios continúan por encima de los 10.000 casos diarios y con un promedio de 250 muertes al día. Las autoridades sanitarias levantarán el próximo fin de semana el aislamiento preventivo obligatorio.

En cuanto a la situación económica del país, el 63,3% sostuvo que la presentada en julio de 2020 era peor frente a la registrada hace 12 meses, el 28,4% afirmó que era mucho peor, y el 6,2% sostuvo que era igual.

Incluso, el 36,3% dijo que la situación económica en Colombia, dentro de un año, será peor que la registrada en julio de 2020. Solo el 25,7% dijo que será mejor, y para el 22,3% será igual.

La mayoría de los encuestados (64,1%) dijo que no tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. Un porcentaje menor al 9% dijo que sí las tiene y el 27,6% afirmó que no tiene ingresos.

Para casi la mitad de las personas (44,2%) el empleo en el país disminuirá mucho en los próximos 12 meses.

Salud y educación

Una mayoría significativa de los encuestados ( 72,6%) señaló que estaría interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

El 60,5% de las personas dijo que, en julio de este año, su estado de salud era bueno, para el 20,7% era regular, para el 15,3% era muy bueno, el 2,8% sostuvo que era malo, y el 0,6% afirmó que era muy malo.

La encuesta Pulso Social evidenció que, desde que se implementó la cuarentena, el 42,0% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar tuvieron que dejar de asistir a consultas médicas, el 20,3% a citas odontológicas, el 15,2% a tratamientos médicos, y el 14,3% a reclamar medicamentos.

Personas bloquean una intersección mientras protestan por el derecho al trabajo durante los cierres parciales implementados por la alcaldesa Claudia López para controlar la propagación del COVID-19 en el centro de Bogotá, Colombia, el 24 de agosto.

La encuesta también indagó sobre la sobrecarga de tareas laborales y oficios del hogar, encontrando que, en comparación con la rutina diaria que realizaba antes del inicio de la cuarentena, el 40,6% sintió durante los siete días previos a la encuesta que no estaba más sobrecargado con las obligaciones del trabajo y el 59,9%, con los oficios del hogar.

También se indagó sobre las actividades que realizan los colombianos para sentirse mejor durante la coyuntura. Se encontró que siete días antes de la encuesta, el 70,2% habló con la familia o los amigos, el 37,5% se enfocó en una actividad que tenía que hacer, y el 33,5% realizó actividades físicas.

Casi el 90% de los niños continuaron con sus actividades escolares y, en aquellos que respondieron que no se continuó con la actividad, el 31,8% respondió que no podía pagar la pensión por la reducción de ingresos económicos debido a la emergencia por el COVID-19; el 22,3% dijo que la institución educativa estaba cerrada por el COVID-19 y no había clases virtuales, y el 21,5% argumentó que la institución educativa sí ofrecía clases virtuales, pero el hogar no contaba con dispositivos como computador, tablet o celular.

La encuesta fue elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF para hallar información relacionada con el impacto de la situación generada por el COVID-19 en la sociedad.

El sondeo se realizó en 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas.