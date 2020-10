Embajador de EE.UU. insta a políticos colombianos a no involucrarse en las elecciones

BOGOTÁ - El embajador Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, instó a los políticos colombianos a no involucrarse en el proceso electoral estadounidense, a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 3 de noviembre.

La exhortación del diplomático estadounidense llega después de que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmara en una conferencia virtual celebrada en septiembre que funcionarios del gobierno de Iván Duque están “ofreciendo ayuda” para la reelección del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

"El éxito de relaciones entre EE.UU. y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses", escribió el embajador en la cuenta oficia de Twitter de la embajada estadounidense.

Duque negó la acusación de Santos, cuando aseguró a la emisora Deutsche Welle que su gobierno no tiene interés de involucrarse en los comicios, y mencionó una frase de su padre, al anotar que ‘el que las hace se las imagina’.

Incluso, el pasado sábado, los congresistas demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego escribieron, en una columna de CNN, que legisladores del Centro Democrático, partido del presidente, han mostrado su afinidad por la candidatura del presidente de Donald Trump y, pidieron a los políticos colombianos mantenerse alejados de las elecciones presidenciales estadounidenses.

A siete días de que se lleven a cabo los comicios, en Estados Unidos, surgieron diversas reacciones sobre el tuit del embajador.

Parlamentarios afines al gobierno de Colombia rechazaron el pronunciamiento del alto funcionario. Según el congresista colomboestadounidense Juan David Vélez, se está violando un derecho constitucional: "En mi trabajo como político y como ciudadano siempre prima el respeto a la diferencia y al fortalecimiento de la democracia".

Para la senadora María Fernanda Cabal, el poder de influencia de los diputados no tiene estos alcances.

"Me sorprende que crean que tengo esa capacidad de influencia, siempre he demostrado mi admiración por Trump y no creo que esté haciendo nada distinto que ejerciendo a la libertad de expresión", señaló la parlamentaria.

Por su parte, políticos de la izquierda, como Iván Cepeda, advierten de las consecuencias de esta intromisión en los comicios estadounidenses.

"Estas declaraciones del señor embajador precisamente muestran que esa evidencia que veníamos denunciando existe, pues corresponde a hechos, por eso cité a la señora canciller para que dé explicaciones ante la comisión segunda del senado", dijo Cepeda.

La Voz de América contactó a la embajada de Estados Unidos en Colombia, pidiendo reacción a estos comentarios, pero que informó que su único pronunciamiento sería el realizado en sus redes sociales.