EE.UU. y Ecuador sostienen encuentro para fortalecer relación bilateral

MIAMI, EE.UU. - Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador sostuvieron el lunes un encuentro en el que trataron temas relacionados con la economía, las relaciones bilaterales y la pesca ilegal en el país sudamericano, entre otros.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, saludó por medio de un tuit el encuentro con su homólogo ecuatoriano, Luis Gallegos, y dijo que ambos están "trabajando para fortalecer la democracia; combatir la pesca ilegal no reglamentada y no declarada; y promover la recuperación económica”. La embajada estadounidense en Ecuador celebró también el encuentro en las redes sociales.

Las reuniones se dan una semana después de que EE.UU. celebrara sus elecciones presidenciales, entre el candidato demócrata Joe Biden, quien se proyecta como presidente electo, y el mandatario republicano Donald Trump.

La cancillería ecuatoriana calificó la jornada como una “importante agenda de reuniones” que tiene lugar en marco del diálogo político entre estas naciones.

Más tarde el lunes, el Departamento de Estado, informó en un comunicado que en el encuentro “el secretario Pompeo reconoció el compromiso del Gobierno de Ecuador de fortalecer la democracia y garantizar elecciones libres, justas y transparentes en febrero”.

Además, señala el comunicado, Pompeo “expresó un fuerte apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos de Ecuador para asegurar que los barcos pesqueros no se dediquen a la pesca ilegal no reglamentada y no declarada en aguas de Ecuador, y para promover la cooperación regional sobre el tema”.

La crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha golpeado duramente a la región, también afloró, pues EE.UU. reiteró su compromiso de “seguir brindando asistencia sanitaria generosa para proteger” a los ciudadanos de ambos países.

Horas antes, el canciller Gallegos participó en un conversatorio auspiciado por el centro de estudios The Atlantic Council, con sede en Washington DC.

Al hablar sobre la interacción de los gobiernos del continente para paliar la crisis de COVID-19, Gallegos explicó que “es un desafío" que se debe "enfrentar solidariamente”.

El canciller ecuatoriano fue directo, al solicitar “un esfuerzo internacional para solucionar este problema al que nos enfrentamos no solo en el área médica donde hay nuevos medicamentos para hacer frente a este virus, sino también la vacuna, que es la esperanza para todos nosotros, y que buscamos el acceso universal para países como el mío que tienen recursos limitados para adquirir las vacunas”.