EE.UU. apoya a Ecuador para evitar pesca ilegal de buques chinos cerca de las Galápagos

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó este domingo su apoyo al gobierno ecuatoriano en su esfuerzo para evitar que busques chinos pesquen ilegalmente cerca de las Islas Galápagos, un "Patrimonio Natural de la Humanidad” declarado por la Naciones Unidas.

En un comunicado, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, asegura que apoyan “firmemente el esfuerzo de Ecuador de asegurarse que buques con bandera de China no participen en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.

Pompeo acusa a China de “subsidiar” a la compañía de la flota pesquera comercial que “rutinariamente viola los derechos soberanos y jurisdicción de los Estados costeros, pesca sin permiso y sobrepesca (por encima de los) acuerdos de licencia”.

El secretario de Estado también llama a la comunidad internacional a que defienda el Estado de derecho e “insista en una mejor gestión ambiental de Beijing”.

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), integrada por Chile, Perú, Ecuador y Colombia, denunció esta semana la presencia de una flota pesquera internacional de más de 200 barcos en aguas adyacentes a las Islas Galápagos.

La comisión pidió una convocatoria urgente de una Asamblea "con el objeto de identificar las posibles acciones para afrontar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Pacífico Sudeste”.

El gobierno ecuatoriano había advertido que se trata de una flota de alrededor de 260 barcos pesqueros, que sería en su mayoría chinos, cerca del archipiélago y había expresado su posición al gigante asiático.

China asegura ser un país con "tolerancia cero" hacia la pesca ilegal y a finales del mes pasado, la embajada china en Quito indicó en un comunicado que los buques pesqueros operan legalmente "y no representan ninguna amenaza para nadie”, según el reporte de la agencia AP de esta semana.