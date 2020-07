Desbordados hospitales chilenos con 7.000 nuevos casos de COVID-19 diarios

El "quédate en casa" no fue suficiente. Los chilenos no hicieron caso a las advertencias. Los casos de nuevos contagios se han disparado a unos 7.000 diarios. Chile compite ahora con los países más afectados. Ya sobrepasó a México. Los que no cumplan las normativas ahora afrontan multas o cárcel.