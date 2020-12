Bolivia: contagios de COVID-19 se incrementan de manera alarmante

LA PAZ - Bolivia enfrenta un incremento preocupante de contagios de COVID-19 por lo que las autoridades intensifican campañas de información, ante el posible rebrote, y endurecen medidas para contener la propagación de la COVID-19.

En La Paz, por ejemplo, se lleva a cabo un “bloqueo epidemiológico” en zonas determinadas para controlar las infracciones.

Bolivia: Rebrote COVID-19 Los casos de contagios de COVID-19 incrementan de manera alarmante en todo el país y autoridades intensifican campañas de información ante la amenaza de un rebrote. Desde Bolivia informa la corresponsal de la Voz de América, Fabiola Chambi.



En Santa Cruz, la región más afectada, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, pidió retomar ciertas restricciones, a pesar de que algunas autoridades aseguran que aún no se trata de un rebrote.

Según Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico Santa Cruz, “si bien existen las normas, no se están cumpliendo de forma estricta, se nos viene un enero negro con todos los casos que estamos teniendo hasta este momento, la población está muy relajada (…) ya no las aglomeraciones, ya no las fiestas”.

Los médicos también expresaron su preocupación por las falencias del sistema de salud público que podría nuevamente colapsar por el incremento de casos.

“Porque si continuamos como estamos no vamos a tener ni Navidad ni Año Nuevo, llamo a la reflexión, no llevemos la enfermedad a nuestra casa en esta Navidad”, agrega Anzoátegui.

Mientras tanto, ante la aparición de una nueva cepa de COVID-19 detectada en Reino Unido, el gobierno boliviano evalúa nuevas medidas a asumir como el cierre de rutas y el control estricto a pasajeros que llegan del exterior.

Escuche Bolivia: Rebrote COVID-19

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Bolivia registra un total de 150.385 y 9.043 fallecimientos, a causa del coronavirus.