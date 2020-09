"Es el momento de poder renacer": Reapertura en Colombia sin cuarentena

BOGOTÁ - Después de cinco meses de permanecer en casa, Juliana Criollo ya se había acostumbrado a su espacio de teletrabajo, la comida casera y los planes con su familia. Incluso, descansó del transporte público y del caos de su ciudad, Bogotá.

El martes regresó a trabajar a la institución educativa donde se desempeña como tesorera y auxiliar contable, como muchos otros colombianos, debido a que desde hoy el país comienza una nueva etapa de cuarentena, denominada aislamiento selectivo, en la que según el presidente Iván Duque, no se regirá por excepciones, sino por "restricciones puntuales".

Por un lado, algunos sectores económicos están esperanzados en reactivar sus finanzas, mientras otros ciudadanos como Juliana aún no se sienten seguros de retomar esta ‘nueva normalidad’.

Colombia: Duque levanta aislamiento obligatorio y anuncia cuarentena selectiva El presidente Iván Duque Márquez anunció este lunes que la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 se extenderá hasta el próximo de 30 de noviembre, e informó que desde el 1° de septiembre se cambiará el actual Aislamiento Preventivo Obligatorio por una nueva fase denominada de Aislamiento Selectivo.

“A pesar de que el instituto donde laboro tenía preparado el protocolo de bioseguridad para las personas que retornamos presencialmente, el tema del desplazamiento es el aspecto que más me preocupa y me genera inseguridad porque me movilizo en un espacio donde no se puede manejar las aglomeraciones que tanto evitamos”, le dijo la joven a la Voz de América.

Dice que es extraño volver al instituto educativo, donde no hay estudiantes aún, y donde la comunicación con los compañeros es más distante. “Volver a la rutina después de hacer teletrabajo es complejo, ya que se va adaptando el trabajo de oficina a la casa”, agrega.

Ahora, espera poder recuperar esos espacios hogareños a los que se acostumbró, gracias a la cuarentena: “Voy a extrañar la casa porque (antes de la cuarentena) venía de un estilo de vida donde solo iba a mi casa a dormir y de 6 a 10 de la noche no estaba en mi casa. Ignorando las circunstancias de la crisis, sí fue un tiempo de disfrute. Como todos estábamos aislados, con mi familia, me permitió volver a ciertas costumbres que no tenia hace mucho”.

Sectores esperanzados

Hoteles, restaurantes, también abrirán sus puertas esta semana, con la esperanza de una pronta recuperación económica.

En el caso del hotel Hilton Bogotá, por ejemplo, que después de cinco meses de la primera cuarentena que se estableció en la capital del país, reactivó esta semana operaciones. Según cifras de Cotelco, el sector hotelero ha dejado de recibir cerca de 4,5 billones de pesos por la falta de prestación de servicios de alojamiento, ventas de alimentos y bebidas y realización de eventos.

En esta nueva etapa, este hotel se reinventó con nuevos servicios. Ahora ofrece micro eventos sociales para grupos de menos de 50 personas, como bodas boutique, y planes para parejas que combinen experiencias gastronómicas en terrazas privadas con shows de cocina en vivo.

Por su parte, Andrés Castiblanco, socio gestor de restaurantes y bares como ODEM y Videoclub, le dijo la a VOA que esta nueva etapa de en la que entra Colombia “significa que es el momento de poder renacer. Los que logramos subsistir a la crisis económica por la pandemia, tenemos una segunda oportunidad para responder a las necesidades de entretenimiento de quienes viven en la capital, no solo en ese sentido sino también el de suplir un espacio cultural para la ciudad que ahora carece de restaurantes y bares que no lograron sobrevivir”.

Las expectativas, agrega, “son muchas, más cuando no tenemos claridad sobre lo que sucederá en el corto, mediano y largo plazo”. Sin embargo, confiesa que se mantiene positivo, pues el hecho de abrir las puertas al público “significa para nosotros ver la luz al final del túnel”. Por eso, dice estar comprometido con equilibrar el servicio: no perder más dinero y brindar espacios seguros para clientes y trabajadores.

Transporte aéreo y terrestre

Desde el martes, los colombianos también podrán movilizarse por carretera. En una rueda de prensa, la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas, señaló que mediante el decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, “queda abierto todo el sector… En materia de transporte terrestre, entre otras, se pueden estar movilizando los colombianos, alrededor de todo el país”. Lo importante, agregó, es que tanto quienes prestan el servicio como quien los toman cumplir con el protocolo de bioseguridad.

Por su parte, el general Carlos Rodríguez Cortés señaló que se han dispuesto más de 7.000 hombres y mujeres para "salvaguardar la vida de los colombianos” en las principales vías. Además, “se instalarán más de 250 puestos de prevención y control".

Desde este martes, en 16 aeropuertos avanzarán en la operación de 38 rutas aprobadas desde y hacia las principales ciudades del país, según informó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

“Entramos en una fase de responsabilidad individual. Lograr mantener la actividad económica depende de que entendamos que la pandemia continúa y que podemos volar de manera segura, pero que, una vez lleguemos a nuestros destinos, debemos mantener todo: el tapabocas, el lavado de manos, la distancia, dijo la ministra, antes del despegue de uno de los vuelos nacionales.

#ElCaminoEsReactivar | #VolamosJuntos de la mano de cada uno de ustedes. Con compromiso del gobierno nacional y de la industria, hoy despegamos a diferentes destinos nacionales con estricto Protocolo de Bioseguridad. ¡Juntos prevenimos el COVID-19! @IvanDuque @infopresidencia pic.twitter.com/7QqMdl3d9C — Angela María Orozco (@orozco_angela) September 1, 2020

Normas obligatorias

A pesar de la flexibilización, las personas deben continuar haciendo uso obligatorio del tapabocas, aquellos con síntomas respiratorios o coronavirus no pueden salir a la calle. El resto, pueden transitar con precauciones y las medidas señaladas por las autoridades.

Las iglesias pueden abrir sus puertas con las medidas de bioseguridad, pero en territorios de alta afectación -como Bogotá- permanecerán cerradas, al igual que los gimnasios. Las universidades, por su parte, a pesar de que tan tengas listas las propuestas de retorno, deben ser evaluadas y autorizadas por autoridades nacionales y locales. Para los colegios, se están diseñando pruebas piloto.

Los servicios funerarios deben continuar con las medidas de bioseguridad y aún están prohibidos los conciertos. Aunque bares y discotecas aún no puede abrir, pueden solicitar autorización para la implementación de planes piloto.

Los pasos fronterizos con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela seguirán cerrados hasta el primero de octubre de este año.

El lunes, Colombia registraba un total de 615.168 casos de coronavirus, 19.633 muertes y 459.475 recuperados, según informó el Ministerio de Salud.