Colombia mantendrá cerradas las fronteras terrestres y fluviales hasta enero

BOGOTÁ - Migración Colombia informó el lunes que extenderá el cierre de las fronteras terrestres y fluviales del país hasta el próximo 16 de enero de 2021, mientras que las frontera marítimas se abrirán a partir del 1 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, señaló que la medida busca controlar la propagación de la COVID-19 dentro del país y manifestó que el Gobierno sigue trabajando con los países vecinos, y con las autoridades locales para "repensar una apertura de las demás fronteras de una manera segura, sin poner en riesgo a los viajeros y las comunidades receptoras", cita el comunicado de la autoridad migratoria.

Por otro lado, llamó la atención sobre el uso de pasos no autorizados: “Hacemos un llamado a la población para que no expongan su vida ingresando al país de manera irregular. Si necesitan ingresar a Colombia y es un caso de fuerza mayor, los invitamos a que le expliquen su caso al Oficial de Migración en frontera, quien consultará la viabilidad o no de autorizar su ingreso".

El decreto también indica que se continuará con la salida de extranjeros, de manera coordinada, y advierte a quienes ingresen a Colombia que deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad.

El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó el cierre de la frontera de la nación con Venezuela como medida de contención del coronavirus desde el 14 de marzo.