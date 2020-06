Colombia abre indagación a expresidente Uribe por espionaje

Entrevista de Alvaro Uribe con la VOA 1ra Parte

En entrevista exclusiva con la Voz de América, el Ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, advirtió que no sólo quienes protegen a grupos terroristas infringen la ley, sino también quienes conociendo el hecho no lo denuncian...Así respondió al expresar su preocupación por las implicaciones de la alianza entre el crimen transnacional y la cercanía de Irán con Hugo Chávez.