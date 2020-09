Fortalecimiento del sistema de salud e inversión: las cartas de Ecuador frente a la COVID-19

Juan Carlos Zevallos, ministro de salud de Ecuador, explicó que que la estrategia epidemiológica para enfrentar la pandemia en su país consistió en fortalecer el sector primario de la salud, ampliar la capacidad hospitalaria, buscar activamente casos de COVID-19 e invertir 219 millones de dólares.

El Consejo de las Américas mantuvo una conversación pública con el ministro, en la que se discutió la respuesta de su país a la pandemia, y el futuro de la salud y la economía de Ecuador.

We are live with our #healthcareASCOA event with @DrJuanCZevallos.



Watch the @Salud_Ecu minister present on how Ecuador is managing the COVID-19 health crisis. https://t.co/fMOnLOAMUI