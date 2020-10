Bolsonaro critica a Biden por comentarios sobre la Amazonía

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó al candidato presidencial estadounidense Joe Biden, quien dijo esta semana durante el primer debate previo a las elecciones de Estados Unidos que la nación sudamericana debería sufrir “consecuencias económicas significativas” si continúa la devastación de la selva amazónica.

Bolsonaro se refirió al tema el miércoles, un día después de que Biden se enfrentara cara a cara con el candidato republicano, el actual presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro. Biden dijo que los países deberían dar a Brasil 20.000 millones de dólares para frenar la deforestación de la Amazonía, y que el país debería enfrentar las consecuencias si no lo hace.

Bolsonaro ha reiterado su intención de impulsar el desarrollo económico de la región, lo que ha generado la condena de ambientalistas, científicos y líderes extranjeros que dicen que la selva es un importante filtro de carbono y que debe permanecer en pie para poder lograr los objetivos mundiales contra el cambio climático.

En su cuenta de Twitter, Bolsonaro calificó los comentarios de Biden como “lamentables”, “desastrosos e innecesarios”.

“Lo que algunos no han comprendido todavía es que Brasil ha cambiado”, dijo Bolsonaro. “Su presidente a diferencia de presidentes de izquierda del pasado, no acepta sobornos, demarcaciones criminales de tierras ni amenazas cobardes contra nuestra integridad territorial y económica. Nuestra soberanía no es negociable”.

1- O candidato à presidência dos EUA, Joe Biden, disse ontem que poderia nos pagar U$ 20 bilhões para pararmos de "destruir" a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 30, 2020

Biden dijo durante el debate el martes que las selvas tropicales de Brasil están siendo taladas.

“Recaudaría y me aseguraría que los países del mundo aporten 20.000 millones de dólares y digan: ‘Aquí hay 20.000 millones de dólares, dejen de talar la selva. Y si no lo hacen, enfrentarán consecuencias económicas significativas’”, afirmó el candidato demócrata a la Casa Blanca.

Los datos oficiales preliminares publicados el 7 de agosto indicaron que la deforestación en la región amazónica de Brasil durante los últimos 12 meses podría estar su punto más alto en 14 años. La Amazonía brasileña perdió 9.205 kilómetros cuadrados (3.554 millas cuadradas) de vegetación en los 12 meses que terminaron en julio, según datos de la agencia espacial del país.