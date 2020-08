Bolivia: Manifestantes bloquean calles por cambio en fecha de elecciones y afectan red de hospitales

LA PAZ - El anuncio del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) de cambiar la fecha de las elecciones presidenciales, programadas inicialmente para el 6 de septiembre, al 18 de octubre de 2020, ha desencadenado una nueva serie de protestas en el país.

Las escenas de bloqueos y manifestaciones por parte de diferentes movimientos sociales que exigen que las elecciones se realicen en septiembre mantienen paralizados a muchos sectores y, según las autoridades, uno de los más afectados es el de salud, que actualmente está lidiando con un incremento de casos de COVID-19.

Así lo dijo el ministro de gobierno, Arturo Murillo, en una conferencia de prensa realizada el lunes, en la que solicitó a los sectores movilizados que levanten sus bloqueos, ya que estos impiden el paso de camiones que transportan insumos médicos que se está usando en los hospitales para tratar a pacientes contagiados del virus.

“Tenemos varios camiones cargados con oxígeno para llegar a Cochabamba, Oruro, y Santa Cruz y La Paz, porque nos está faltando oxígeno. Lamentablemente, este oxígeno no ha pasado, hay una columna grande de camiones que no están pasando porque más de cien pobladores de Parotani han tomado el puente y, en algunos lugares, los campesinos cobran peaje", aseguró el ministro Murillo.

El ministro advirtió también que si los manifestantes no levantan los bloqueos, el gobierno enviará a la policía para restablecer el orden en esas zonas. “Levanten esos bloqueos, porque si no lo hacen en las próximas horas, lo vamos a hacer nosotros”, aseguró Murillo.

El funcionario agregó que, en lo que respecta a los casos de COVID-19, Bolivia se encuentra en una fase complicada. Hasta la fecha, el virus se ha cobrado la vida de 3.320 personas y los fallecidos aumentan cada día.

“En las últimas 72 horas hemos levantado 170 cadáveres de El Alto y esto ha sido por los conflictos y movilizaciones hace tres semanas atrás, el producto de esto son las muertes”, informó el funcionario.

Bolivia desbordada por la pandemia: muertos en las calles y el dolor de las despedidas Con el aumento de los casos de COVID-19 y el colapso hospitalario, muchas familias se quedan sin poder acceder a un espacio en un centro de salud público, y los privados son muy costosos.



Pero los vecinos de las zonas donde están los puntos de bloqueo desmienten que no se haya permitido el ingreso de oxígeno.

“Nosotros estamos dejando pasar a las ambulancias, a los que están con oxígeno, los estamos dejando pasar, desmentimos categóricamente, hay gente y prensa pagada por la derecha” , aseguró Freddy Rojas, presidente de uno de los grupos de protestas en el Distrito 8 de El Alto.

Asimismo, Alfonzo Ramos, otro dirigente del mismo distrito, mostró su molestia al enterarse de que el gobierno aseguraba que no dejaban pasar insumos médicos.

“Estamos molestos, es mentira que no dejamos pasar oxígeno. Ambulancias, todo lo que sea de salud, vía libre estamos dando, no estamos haciendo vandalismo, quiero desmentir que somos pagados, dice que nos dieron 200 bolivianos, es mentira, los vecinos que ven aquí están saliendo por su propia lucha”, dijo Ramos.

Bloqueos por todo el país

Según organizaciones mineras, campesinas, e indígena originarias y vecinales, son 75 puntos de bloqueo los que se han establecido en todo el país en cumplimento a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana, (COB ) y del Pacto de Unidad, para iniciar movilizaciones en defensa de la vida y la recuperación de la democracia.

En la zona de Senkata, parte del Distrito 8, una vecina del lugar habló con la Voz de América y aseguró que lo que solicitan es que no se posterguen las elecciones o de lo contrario, que la presidenta interina, Jeanine Áñez, renuncie a su cargo.

"Nosotros estamos pidiendo elecciones, nada más y si no hay elecciones, que renuncie la Áñez. ¿Cuántas veces se está suspendiendo elecciones? Pero no puede agarrarse de esa enfermedad del COVID, todos nos vamos a enfermar, todos nos estamos sanando, es cuestión de curarse, queremos una gobernación que sea elegida por el pueblo, sea quien sea", dijo la mujer que no se identificó con su nombre.

El pasado 23 de julio, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró que la razón del cambio de fecha se debe al aumento en los casos de coronavirus en Bolivia y dijo que las condiciones no son las adecuadas por el momento.

"No podemos ni ir a las elecciones sin resguardos suficientes ni tampoco pretextar el gravísimo drama, dolor y luto de la pandemia para anular o postergar indefinidamente las elecciones", aseguró.