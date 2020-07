México: aseguran que pandemia se desacelera, contagios y defunciones estables

CIUDAD DE MÉXICO - A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en distintas ocasiones que ha disminuido la intensidad de pandemia de COVID-19 en México, las cifras que presentan diariamente las autoridades de salud muestran un comportamiento estable en cuanto contagios y defunciones.

En el reporte más reciente se informó que el Coronavirus ha cobrado la vida de 36.906 personas y suman 317.635 los casos registrados.



En las últimas 24 horas se dio conocer de 6.149 casos nuevos y se agregaron 579 fallecimientos, cantidades que se han mantenido en ese rango en las últimas semanas.



El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que en el sentido positivo, lo que se ha disminuido es la velocidad en cuanto a los contagios. “La velocidad a la que aumenta esta epidemia es cada vez menor, eso no quita que siga aumentando pero a una velocidad menor”.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, es el vocero del gobierno sobre la pandemia.

Situación que es interpretada por el presidente López Obrador como un signo de que la pandemia va a la baja.

“Y ya vamos, yo quiero decir, de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa. No podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza. Esto es pasajero, es como un mal sueño, como una pesadilla, ya pasará”.



En medio de esto, se dio a conocer que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron extender, por tercera vez, 30 días más el cierre parcial de la frontera debido a la pandemia. El canciller Marcelo Ebrard señaló que debido al incremento de casos en los estados fronterizos no sería prudente una apertura.