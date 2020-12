Armando Manzanero muere a los 85 años tras luchar contra el COVID-19

El cantante mexicano Armando Manzanero falleció este lunes, tras luchar contra el COVID-19, según informaron medios mexicanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manzanero fue hospitalizado en Ciudad de México, el 17 de diciembre, tras haberse infectado del coronavirus y sufrir complicaciones respiratorias.

"Tengo que lamentar mucho porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, que es algo muy triste", dijo Obrador en su conferencia de prensa matutina.

"Un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social", agregó.

Una de sus hijas ya había informado del estado delicado de su padre, incluso la familia dijo que había sido intubado, el pasado 23 de diciembre, pero tras una complicación, sufrió un paro cardiorrespiratorio el lunes a la madrugada.

El cantante mexicano Armando Manzanero y la cantante Susana Zabaleta posan durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2006.

La Sociedad de Autores y Compositores de México había informado hace dos semanas que “el maestro Armando Manzanero dio positivo a COVID-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos. Agradecemos la preocupación y muestras de cariño de los autores y compositores, del público en general y de los medios de comunicación”.

Vida y trayectoria

Manzanero nació en Yucatán, hace 85 años. La escuela de Bellas Artes fue su escuela desde los 8 años. Luego se mudó a Ciudad de México y, en 1950, compuso su primera melodía: "Nunca en el mundo". Quince años después ganó el primer lugar del Festival de la Canción en Miami con su "Cuando estoy contigo". En 1967, grabó su primer disco "Mi primera grabación".

El icónico baladista cosechó éxitos durante una larga trayectoria de casi 70 años. Ganó un Grammy, grabó decenas de discos, escribió más de 400 canciones. En 2014, se convirtió en el primer mexicano en recibir un Grammy honorífico por su trayectoria artística.

Ese mismo año, se casó con Laura Elena Villa, su quinta y última esposa. Tuvo siete hijos.

Compuso "Adoro", una de sus canciones más recordadas y un hito en su carrera que le dio fama mundial, interpretada por Juan Gabriel, David Bisbal, Alejandro Sanz y Plácido Domingo, entre otros importantes artistas.

Las canciones "Somos novios", "Contigo aprendí", "Esta tarde vi llover" también forman parte de su gran repertorio.

En 2015, la revista Billboard colocó dos composiciones suyas -"Esta tarde vi llover" y "Somos novios"- en su lista de las 50 mejores canciones de la historia de la música latina.

Fue catalogado como "el más importante compositor vivo de la música mexicana". Manzanero también se desempeñó como productor musical y actor.

"Yo tuve la suerte de que lo mío todavía perdura", dijo el artista a principios del 2019, en una entrevista con la revista de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), según informó Reuters.

"A mí todavía me tocó esa suerte, me tocó ese tiempo en donde las canciones tenían una vida larga. Ahora no, ahora todo es muy vertiginoso, de mucha velocidad. Sale una canción, desaparece, hay que sacar otra", agregó.