Argentina sobrepasa el millón de casos confirmados de COVID-19

BUENOS AIRES - Argentina se posicionó la semana pasada como el quinto país en el mundo con más casos confirmados del nuevo coronavirus. Esta semana, la nación sobrepasó el millón de contagiados y la cifra de muertos alcanzó los 26.716.

Luego de siete meses de cuarentena, que fue aplicada con diferentes formatos según las provincias, Argentina ha visto como la pandemia se ha extendido al interior del país, en provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chaco y Tucumán. Sin embargo, la cifra de casos está bajando en Buenos Aires y sus alrededores.

El ministro de Salud de la Nación, Gines González García, dijo que "quizás la vacuna podría estar lista para marzo del 2021".

"En un país enorme como es la Argentina y además federal, es un gesto solidario, estar en los lugares más complejos y donde más nos necesitan”, dijo el ministro González García. “Hoy nuestro sistema de salud tiene un 50 por ciento más de camas críticas y de terapia intensiva que los que tenía hace cinco meses, que nos permiten afrontar los momentos más difíciles en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en el interior del país como está ocurriendo en este momento".

Un gran problema sigue siendo el cansancio y la falta del personal sanitario, que reclama además por mejores condiciones laborales, señala la cirujana pediátrica, Ana Pernas.

"Sentimos que el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo, no nos protegen. Hablan mucho de nosotros y dicen que salen a aplaudirnos. Pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos elementos sanitarios de protección personal y no pueden estar reduciendo nuestro salario, cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario y nuestra profesión”, afirmó la pediatra Pernas.

Mientras, las condiciones económicas son muy graves. Aumentó la desocupación, la inflación, el cierre de empresas y la cotización del dólar se ha vuelto incontrolable. Algunos argentinos, han decidido abandonar el país, explica Cristina Hernández.

"Cierran todas las empresas, mi hermano se tiene que ir a trabajar fuera del país porque no le alcanza la plata”, explica Hernández. “Y mis hijos, se quieren borrar del país".