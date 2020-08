Argentina: autoridades sostienen que pandemia "no está descontrolada" en el país

BUENOS AIRES - Argentina registró un nuevo récord de muertes desde que comenzó a impactar la pandemia de COVID-19 con 166 fallecidos en un día, luego de una flexibilización de las cuarentenas en gran parte del país. Las restricciones se mantienen en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Sin embargo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, remarcó que Argentina agrupa el 2% del total de casos del continente americano y que la situación “no está descontrolada sanitariamente”.

“Tenemos una cantidad de casos confirmados, que empieza a ser similar al que tuvieron las grandes ciudades del mundo”, dijo el ministro.

Gollán manifestó además que “en lugar de tenerlos en 4 meses, los tuvieron en un mes y medio, les saturó todos los sistemas de salud y se murió gente, porque no tenían respiradores o no tenían tratamiento".

"En Argentina, eso es lo que hemos evitado”, enfatizó.

Mientras tanto existen otros temas que preocupan seriamente, como el quiebre de la economía y la profundización de la crisis en ese sentido. Los comerciantes de los centros populares de Buenos Aires, como Once y Avellaneda, se quejan de que no han podido abrir sus puertas.

“La verdad es que ya no sabemos qué hacer. Hemos intentado por todos los medios para poder abrir. La verdad es que no entendemos por qué no nos dejan. Con todos los protocolos para cuidarnos nosotros mismos, para nuestros clientes. Lo único que queremos es trabajar, ya no nos importa nada", expresó la empresaria Cristina Torales.

En las calles y por séptima semana consecutiva, los movimientos sociales siguen insistiendo que la ayuda de alimentos del gobierno para los pobres no alcanza.

Así lo manisfestó Luisa Salvatierra, empleada de un comedor de barrio en el Gran Buenos Aires: “En todo el país se ha triplicado la cantidad de gente que va a los comedores comunitarios y el gobierno no ha cumplido ni siquiera con la cantidad de kilos regulares que recibían las organizaciones”.

Salvatierra dijo además que "hay provincias en el interior del país que no reciben el alimento en seco desde hace dos meses”.

Argentina tiene hasta la fecha 206.743 casos confirmados de coronavirus y 3.813 muertes por la enfermedad, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.