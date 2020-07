"Queremos pagar la deuda", presidente de Argentina a acreedores

El presidente argentino Alberto Fernández dijo que su gobierno tiene toda la voluntad de llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar la deuda que tiene su país.

“Mi gobierno no está para discutir con nadie, sino para resolver un problema en términos sensatos, queremos pagar la deuda aún con la pandemia que nos sigue golpeando”, dijo Fernández este martes (21 de julio) invitado por Americas Society/Council of The Americas, durante una transmisión en línea.

La exposición del mandatario abordó brevemente el tema de un probable acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la deuda por 65.000 millones de dólares, pese a que los tenedores de bonos se unieron para rechazar la propuesta del gobierno.

Fernández, que fue electo presidente y asumió el poder en diciembre de 2019, cuestionó las gestiones de las administraciones anteriores en los procesos de pagos de su deuda externa.

“Necesito que la Argentina termine con la idea de que a cada tanto se piense si podemos pagar o no la deuda”, dijo en sus comentarios del martes, y recalcó que su gobierno no se niega a un pago sino a una renegociación plausible.

Argentina busca refinanciar 66.000 millones de dólares de su deuda La oferta argentina cuenta una con el aval implícito del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Fernández recordó sobre su propio desempeño cuando fue jefe del gabinete de ministros de 2003 a 2008 y afirmó: “Desde 2003 a 2015 todas las obligaciones que contrajimos las cumplimos”.

Según reportes de la prensa argentina este martes, el banco de inversión redondeó la nueva propuesta de los acreedores en aproximadamente 55,8 puntos, con rendimiento de salida del 10%, en comparación con los 52,4 puntos que ofertó el gobierno.

“No tengan ninguna duda de que haremos todo lo que podamos”, declaró el mandatario en la intervención en el Consejo de las Américas, y pidió “comprensión” a los acreedores.

Fernández declaró que la negociación debe de correr por las vías establecidas por las entidades internacionales. “Solo estamos respetando las normas que el consenso mundial ha establecido para negociar una deuda soberana”.

El mandatario insistió varias veces en lo que considera la vía más efectiva para salir de la difícil situación nacional: “Lo que más necesita la Argentina es inversión, desarrollo y trabajo”.

El jefe de gobierno 'se refirió al golpe que la pandemia de coronavirus ha causado a la nación argentina como a gran parte del mundo, pero aseveró que la crisis les ha ayudado a repensar sus dinámicas económicas.

Argentina tiene hasta la fecha 130.774 casos confirmados de COVID-19 y 2.373 fallecimientos debido al contagio, según datos de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos.

Fernández afirmó que Argentina y Sudamérica deberían estar más unidas en una situación así, “la globalización es una gran oportunidad, si la sabemos utilizar y que las asimetrías no se vuelvan en contra nuestra”.

Retomando la ingente necesidad de atraer a los inversores, dijo que urge un plan definitivo para sacar al país de la actual crisis pues no se hizo en gobiernos anteriores.

“Los planes que ha tenido la Argentina en los últimos años han sido un fracaso”, concluyó.

Council of The Americas es un centro de pensamiento con sede en Nueva York.