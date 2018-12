Whitaker no necesita recusarse de supervisar investigación de Mueller

Los funcionarios de ética del Departamento de Justicia de Estados Unidos habrían aconsejado al fiscal general interino Matthew Whitaker que no necesita recusarse para supervisar la investigación de Rusia del abogado especial.

Esto, según The Associated Press, quien informó que una fuente no autorizada para hablar en público y familiarizada con el tema corroboró la información, bajo condición de anonimato.

La investigación analiza la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los vínculos con la campaña del presidente Donald Trump.

Según CNN, desde que asumió el cargo a principios de noviembre luego de la expulsión de Jeff Sessions, Whitaker ha estado en conversaciones continuas con funcionarios de ética.

Whitaker ha hecho anteriormente algunas críticas a la investigación del abogado especial Robert Mueller, lo que preocupa a los miembros del Congreso.

Anteriormente, el vicefiscal general Rod Rosenstein había supervisado la investigación, antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera la renuncia al fiscal general Jeff Sessions.

Según AP, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y otros demócratas han pedido a Whitaker que se recuse de supervisar la investigación de Mueller.

CNN indicó que, hasta el mes pasado, Whitaker "no se había apartado de participar en desarrollos significativos en la investigación de Rusia. (Y) se le informó con anticipación que el exabogado y defensor de Trump, Michael Cohen, se declararía culpable de mentir al Congreso sobre el proyecto propuesto de la Torre Trump en Moscú".

