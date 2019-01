El Washington Post se desvincula de edición falsa

La publicación de una edición falsa del The Washington Post afirmando que el presidente Donald Trump había renunciado, circularon en el centro de la capital estadounidense el miércoles.

La edición falsa del Washington Post fechada el 1 de mayo de 2019 y que lucía idéntica a una copia original, estaba llena de artículos anti Trump.

El departamento de relaciones públicas de The Washington Post tuiteó: "Hay ediciones falsas de The Washington Post distribuidas en el centro de DC, y estamos al tanto de un sitio web que intenta imitar a The Post's. No son productos del Post, y estamos investigando esto".

Bajo el titular “Unpresidented” el diario falso dijo que Trump dejó un mensaje de renuncia en una servilleta en la Oficina Oval y que salió de Washington para Yalta, el famoso resort en Crimea, sitio de una reunión de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

El artículo falso también dice que su abrupta partida fue provocada por “masivas protestas femeninas” en todo el país, sugiriendo que la broma es una promoción para la marcha de mujeres planeada para el sábado en la capital estadounidense.

Un titular falso dice “Estallan celebraciones en todo el mundo mientras llega a su fin la era Trump”.

Las copias falsas se estaban distribuyendo frente a la Casa Blanca y frente a Union Station, la estación de trenes de Washington.

Un grupo activista llamado “Yes Men” dijo que produjo las copias adulteradas del Post, al igual que una página web falsa.