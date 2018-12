Pence: George H.W. Bush "nunca dejó de responder al llamado para servir"

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dice que el ejemplo del expresidente George H.W. Bush siempre inspirará y su vida de servicio público quedará consagrada en los corazones del pueblo estadounidense.

En una ceremonia en la Rotonda del Capitolio de la nación en Washington, D.C., Pence dijo que Bush nunca dejó de responder al llamado para servir a su país.

Pence fue uno de los oradores en una ceremonia a la que asistieron legisladores, los jueces de la Corte Suprema y los antiguos miembros de la administración del fallecido mandatario para presentar sus respetos al presidente número 41 de la nación.

El vicepresidente dijo que Bush, quien fue vicepresidente de Ronald Reagan, le dijo en broma que no había "nada importante que hacer en absoluto" en ese trabajo. Pero Pence dice que Bush estableció el estándar como "un buen consejero y leal asesor de un forastero que vino a Washington, D.C., para hacer cambios, recortar impuestos, reconstruir el ejército, y que juntos hicieron eso ''.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, elogió a George H.W. Bush como un "gran patriota" y el primer presidente por el que había sido capaz de emitir su voto de joven.

Ryan dijo el lunes: "Aquí descansa un gran hombre ''.

El republicano de Wisconsin habló durante la ceremonia en la Rotonda del Capitolio, donde Bush permanecerá en capilla ardiente, en un honor reservado para pocos.

Ryan dijo que la personalidad de Bush era "insuperable". Agregó que Bush vivió su vida con "una decencia fundamental que resuena a través de generaciones''.

Señaló que la campaña presidencial de Bush en 1988 fue lo primero que lo llevó a la política, y dijo que Bush le mostró a otros líderes políticos que "cómo vivimos es tan importante como lo que logramos''.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, comparó la "mano firme" con la que el presidente George H.W. Bush mantuvo a su bombardero bajo control cuando fue derribado durante la Segunda Guerra Mundial con la forma en que guió al país.

McConnell, republicano por Kentucky, dijo de la presidencia de George H.W. Bush: "nos mantuvo en curso", al elogiar al expresidente en la ceremonia en el Capitolio el lunes.

Anteriormente, en un comunicado, McConnell, recordó el estilo discreto de gobernar de Bush. "Él no era un líder dramático o revolucionario", dijo . "Él no anunció un cambio radical. Él nunca parecía estar cómodo siendo el centro de atención. En cambio, él ofreció humildad y el corazón de un servidor".

El ataúd de Bush cubierto por la bandera de EE.UU. y colocado en una plataforma en la Rotonda del congreso estadounidense estaba rodeado de la guardia de honor, familiares y los asistentes a la ceremonia.

El avión de Bush fue derribado en 1944 sobre el Pacífico, luego de completar una misión de bombardeo. Bush logró salir de la nave y fue rescatado por un submarino.

McConnell dijo de Bush "nos mantuvo volando alto y nos desafió a volar aún más alto'' mientras conducía a Estados Unidos hasta el final de la Guerra Fría y la invasión de Kuwait por el presidente iraquí Saddam Hussein.

​Arribo a Washington

El cuerpo del expresidente George H.W. Bush, llegó el lunes a Washington, en un viaje final al Capitolio de la nación, donde los asistentes a una ceremonia le rindieron homenaje como el hombre que dirigió la nación cuando terminó la Guerra Fría.

El ataúd del presidente número 41 de Estados Unidos, cubierto con la bandera, fue descargado del Air Force One en la Base Conjunta Andrews en las afueras de Washington, y honrado con un saludo de 21 cañonazos y las notas solemnes de "My Country, 'Tis of Thee ".

La familia Bush, encabezada por su hijo y expresidente George W.Bush, acompañó el cuerpo del patriarca en el vuelo desde Texas y en su viaje por la avenida Pennsylvania hasta el Capitolio.

El expresidente republicano permanecerá en capilla ardiente en la Rotonda del Capitolio desde este lunes hasta la mañana del miércoles, cuando se ha programado un funeral de estado en la Catedral Nacional.

Los dolientes comenzaron a hacer fila en el Capitolio para presentar sus respetos a Bush, quien murió en su casa de Houston el viernes por la noche a la edad de 94 años, siete meses después de la muerte de su esposa Barbara.

Muchos hablaron del papel de Bush en una era pasada de civilidad bipartidista en Washington, dibujando un marcado contraste con las amargas divisiones en la capital en la era del presidente republicano Donald Trump.

"Realmente se trata de su personalidad, y de cómo ellos (Bush y otros en su gabinete) dirigían nuestro gobierno. Por eso estoy aquí", dijo Sheila Murray, de 58 años, de Stevensville, Maryland, quien vino con su hijo Thomas de 14 años.

Después de los servicios en Washington, habrá otro servicio funeral.en Houston el jueves seguido de un entierro en la Biblioteca presidencial de Bush en College Station, Texas.

Bush sirvió dos términos como vicepresidente con el presidente republicano Ronald Reagan antes de su propio período en la Oficina Oval desde 1989 hasta 1993, un tiempo que vio el final de la guerra fría y el derrocamiento del ejército del presidente Saddam Hussein en la Guerra del Golfo de 1991.

Él no pudo ganar un segundo término después de romper una promesa de no aplicar nuevos impuestos.

Trump ha ordenado al gobierno federal que cierre el miércoles y tanto la Bolsa de Nueva York como el Nasdaq cerrarán el miércoles en honor a Bush. Los mercados de bonos y opciones de Estados Unidos mercados también cerrarán, aunque los de energía y divisas extranjeras se espera que que sigan abiertos.

Recuerdos a George y Barbara Bush surgieron en el barrio donde fue su hogar, en un monumento al presidente Bush en un parque de la ciudad y en el aeropuerto nombrado en su honor.

Christy Smith hizo una pausa durante el fin de semana para presentar sus respetos al presidente Bush en una estatua de bronce de él en un parque de Houston.

"Él dio un buen ejemplo para todos nosotros", dijo Smith, de 39 años. "Él siempre fue amable y trató a las personas por igual".

Con información de AP y Reuters