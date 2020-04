Warner retrasa el lanzamiento de varias de sus películas

La compañía cinematográfica Warner Bros. anunció que ha retrasado en lanzamiento de varias producciones cinematográficas, entre ellas el relanzamiento del héroe de la ciudad de Gotham, 'The Batman', y la precuela de la consagrada serie de televisión sobre mafiosos 'Los Soprano', llamada 'The Many Saints of Newark'.

El estudio publicó el lunes que la presentación de la película basada en 'Los Soprano' se pospondrá de septiembre de 2020 hasta marzo de 2021, mientras que 'The Batman', protagonizada por Robert Pattinson, se retrasará cuatro meses hasta octubre de 2021.

Dado que los cines en los Estados Unidos y gran parte del mundo están cerrados debido a la pandemia de coronavirus, los estudios de Hollywood tuvieron que reorganizar las fechas de lanzamiento de la mayoría de sus películas principales.

Por ahora, Warner Bros. mantiene las fechas de lanzamiento de 'Tenet' de Christopher Nolan para el 17 de julio y su secuela de 'Wonder Woman' para el 14 de agosto.