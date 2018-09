Walmart compra app de entrega de alimentos en México

Walmart Inc. adquirirá el servicio latinoamericano de entrega de alimentos Cornershop por $ 225 millones, para aumentar su comercio en línea en México y Chile.

El acuerdo refleja las crecientes inversiones y vínculos de Walmart en servicios de entrega en línea en todo el mundo, ya que pretende competir con Amazon.com Inc., el minorista en línea más grande del mundo.

Las acciones de la división mexicana de la compañía minorista, conocida como Walmex, subieron más de un 3 por ciento, cerrando en su nivel más alto desde fines de julio.

La adquisición de Cornershop por parte de Walmart de Cornershop, de tres años, que ofrece su servicio a través de una aplicación móvil y fue fundada en San Francisco, ayudará a acelerar las entregas para sus tiendas Walmart, Superama y Sam's Club en México, dijeron analistas.

Walmart tiene como objetivo entregar alimentos a más del 40 por ciento de los hogares de los EE. UU. Antes de fin de año utilizando empresas de distribución como Uber Technologies Inc [UBER.UL]. En Canadá, la compañía se asociará con el inicio de Instacart para entregas de comestibles bajo demanda.

En México, los minoristas tradicionales están incrementando las inversiones en logística, tecnología y ofertas de productos para satisfacer la creciente demanda de compras en línea, incluso en el sector de alimentos y bebidas.

Amazon.com Inc, que compró Whole Foods Market el año pasado, comenzó a vender comestibles no perecederos en línea, en México, a fines de agosto.

Walmart dijo que la aplicación se mantendrá como una "plataforma abierta" que sirve a varias tiendas de comestibles y tiendas especializadas.