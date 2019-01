Wall Street sube a medida que aumentan las acciones de internet

Las acciones estadounidenses se recuperaron a su nivel más alto en más de un mes después de que el gobierno de China se moviera para inyectar más vida a su economía mediante la reducción de impuestos.

Netflix lideró un aumento en las compañías de alta tecnología el martes después de anunciar una serie de aumentos de precios. La compañía de video streaming subió un 6,5 por ciento.

Otras acciones de internet, incluidas las acciones de Alphabet Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc, también subieron después del anuncio.

First Republic Bank subió un 12 por ciento después de reportar ganancias que fueron mejores de lo que esperaban los analistas.

Las acciones también encontraron apoyo a partir de insinuaciones de los funcionarios chinos en un mayor estímulo en el corto plazo, aliviando las preocupaciones sobre una desaceleración en la segunda economía más grande del mundo.

"Hoy hemos tenido buenas noticias en general", dijo J.J. Kinahan, estratega jefe de mercado de TD Ameritrade en Chicago. "China está ayudando a desactivar la montaña rusa emocional diaria que son las tarifas, y que Netflix cree que puede aumentar los precios de sus suscripciones también es realmente bueno".

Los principales índices de Wall Street recortaron brevemente algunas ganancias después de que el parlamento británico derrotara el acuerdo de divorcio Brexit de la primera ministra Theresa May por un amplio margen. El rechazo del acuerdo podría llevar a una salida desordenada de la Unión Europea o incluso a una revocación de la decisión de 2016 de abandonar la UE.

"Cuando los titulares (Brexit) cruzaron la cinta, hubo una reacción instintiva, pero nos hemos recuperado porque el resultado ya estaba en gran parte", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance en Charlotte, Carolina del Norte.

El Dow Jones Industrial Average aumentó 132,01 puntos, o 0,55 por ciento, a 24.041,85; el S&P 500 ganó 24,87 puntos, o 0,96 por ciento, a 2.607,48 y el Nasdaq Composite agregó 107,07 puntos, o 1,55 por ciento, a 7.012,99.

Más temprano en el día, las ganancias fueron limitadas por informes de ganancias decepcionantes de los grandes bancos de los Estados Unidos.

JPMorgan Chase & Co, el mayor banco de EE.UU. por activos, perdió las estimaciones de ganancias trimestrales debido a una caída en los ingresos por operaciones con bonos, mientras que Wells Fargo & Co dijo que su libro de préstamos se contrajo y los ingresos trimestrales cayeron en todas sus principales empresas.

Las acciones de JPMorgan borraron las pérdidas iniciales y ganaron hasta un 0,8 por ciento.

La aseguradora de salud UnitedHealth Group subió un 3,1 por ciento y fue la principal ganadora en el Dow después de informar ganancias trimestrales mejores a las esperadas.

Según los datos del IBES de Refinitiv, los analistas esperan que las ganancias de S&P 500 hayan crecido un 14 por ciento en el cuarto trimestre, muy por debajo del pronóstico de crecimiento del 20,1 por ciento en octubre.

Los temas que avanzaron superaron a los declinantes en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 1,60 a 1; en Nasdaq, una proporción de 1,71 a 1 favoreció a los promotores.

El S&P 500 registró un nuevo máximo de 52 semanas y dos nuevos mínimos; el Nasdaq Composite registró 22 nuevos máximos y 15 nuevos mínimos.