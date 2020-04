Wall Street toma un respiro a medida que EE.UU. va retornando a la normalidad

Wall Street se disparó el lunes al inicio de una semana agitada de ganancias, ya que los inversores miraron con esperanza a varios estados de Estados Unidos que están flexibilizando las restricciones de la cuarentena adoptada para frenar la propagación de la pandemia.

El índice industrial Dow Jones Industrial subió 353,55 puntos, o 1,49%, para terminar en 24.128,82.

El S&P 500 ganó 41,13 puntos, o 1,45%, a 2.877,87 y el Nasdaq Composite agregó 95,64 puntos, o 1,11%, a 8.730,16.

Los tres principales promedios de acciones de EE.UU. avanzaron, y ahora están dentro del 20% de sus máximos de cierre récord alcanzados en febrero, con el índice de referencia S&P 500 en camino a su mejor mes desde 1987, después de que billones de dólares de estímulo ayudaron a las acciones estadounidenses a recuperar gran parte del terreno perdido desde que la crisis del coronavirus llevó a la economía a un punto muerto.

Pero algunos analistas creen que las ganancias pueden ser limitadas a menos que haya avances en la búsqueda de tratamientos para la enfermedad.

Varios estados han comenzado a aliviar las restricciones de quedarse en casa, en un esfuerzo por revivir las economías y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar después de la pérdida de empleos.

"En general, creo que los pasos que están tomando los gobernadores estatales son los correctos y son medidos y cuidadosos", dijo Oliver Pursche, asesor independiente de activos en Nueva York.

Pero Pursche advirtió en contra de esperar una recuperación económica rápida, en forma de "V".

"Si comenzamos a reabrir mañana y no hay una segunda gran ola de infecciones, sigo pensando que son de 6 a 12 meses al menos hasta que todo vuelva a la normalidad", dijo Pursche. "Es mucho más fácil presionar 'detener' en una economía que presionar 'iniciar'".

Los economistas esperan que el PIB del primer trimestre de EE.UU. se haya reducido a una tasa anual del 4% cuando el Departamento de Comercio publique su informe el miércoles.

Los participantes del mercado también prestarán mucha atención a la Reserva Federal de Estados Unidos cuando concluya su reunión de política monetaria el miércoles.

Se espera una serie de ganancias de alto perfil esta semana, incluyendo Caterpillar Inc, Alphabet Inc, Boeing Co, Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc y otros.