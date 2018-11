Wall Street repunta tras comentarios presidente de Fed

Las acciones en Wall Street se recuperaron el miércoles luego de que los inversionistas aplaudieran los comentarios del presidente de la Reserva Federal que vieron como una señal de que las tasas de interés podrían no subir mucho más.

Al cierre de la jornada, el Promedio Industrial Dow Jones se ubicó en 25.367,96, un aumento de más de 600 puntos, o 2,5 por ciento, en su mejor sesión desde marzo.

El S&P 500 de base amplia subió 2,3 por ciento para cerrar en 2.743,90, mientras que el índice compuesto Nasdaq, rico en tecnología, subió 2,9 por ciento a 7.291,03.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presentó el miércoles una brillante imagen de la economía de Estados Unidos, y pareció sugerir que la Fed podría considerar una pausa en el aumento de las tasas de interés el próximo año para evaluar el impacto de su ajuste crediticio.



Sus comentarios impulsaron un repunte en Wall Street, con el Promedio Industrial Dow Jones subiendo más de 300 puntos después de que publicaran.



Refiriéndose a los incrementos graduales de la Fed en su tasa de referencia, Powell dijo que "no hay una política predefinida''. Más bien, dijo, la Fed evaluará los datos económicos y financieros más recientes para decidir si sigue aumentanto las tasas o con qué rapidez lo hace.



En declaraciones al Economic Club de Nueva York, el presidente del Banco Central estadounidense también sugirió que las tasas de interés parecen estar justo por debajo del nivel que la Fed considera "neutral", donde se cree que no estimulan el crecimiento ni lo impiden. Eso contrastó con un comentario que Powell hizo en octubre de que la tasa de política de la Fed todavía estaba "muy lejos de ser neutral". Su observación había desconcertado a los inversores que temían que eso indicara que la Fed continuaría subiendo las tasas hasta bien entrado los próximos meses.



El presidente de la Fed también dijo el miércoles que si bien algunas deudas corporativas han alcanzado niveles más riesgosos, "no vemos excesos peligrosos en el mercado de valores".

En sus proyecciones más recientes, la Fed pronosticó que elevaría las tasas en diciembre por cuarta vez este año, seguidas de otras tres alzas en 2019.

Los analistas creen que una subida de tasas el próximo mes es casi cierta, en parte porque piensan que la Fed no quiere aparecer como que se somete a la presión de Trump. Pero algunos economistas dicen que tres aumentos de tasas para el próximo año están empezando a parecer menos seguros.

Algunos analistas dicen ahora que la Reserva Federal podría decidir subir las tasas solo una o dos veces en 2019.

Con información de AFP y AP