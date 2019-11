STORY NAME: VIH, un virus que sigue presente

SLUG: VIH, un virus que sigue presente

VIDEO INFO

SOURCE: VOA Central News

STORY NUMBER:

DATELINE:

((INTRO))

Como una sentencia a muerte fue percibido el sida tras ser identificado, hace más de 40 años. Aunque el miedo ha bajado por ser un virus tratable, la consciencia de que existe sigue viva, al igual que la vulnerabilidad para adquirirlo, lo que se recuerda especialmente en el Día Internacional del SIDA. Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América desde Nueva York, amplía la historia.

((OFF))

En 2004, el primero de diciembre fue establecido como el día Mundial del Sida, mensajes de conciencia y prevención, como el uso de condón, siguen siendo comunes, por el riesgo aún palpable de la propagación del VIH, el virus que lo causa.

Paul Kawata, un activista contra el SIDA lucha contra este mal desde NMAC, una organización anteriormente conocida como el Consejo Nacional de Minorías contra el SIDA.

Paul Kawata

Activista contra el Sida

"I was there in the early days, I was there when we both had to fight back, and act out, and also bury so many people that we loved."

VOZ DE HOMBRE

"Estuve allí durante los primeros días, estuve allí cuando ambos tuvimos que luchar y actuar, y también enterrar a tanta gente que amábamos".

((OFF))

El doctor Anthony Fauci también estuvo allí, luchando desde 1984, desde su cargo como director del Instituto Nacional de alergias y enfermedades contagiosas, trabajando en el desarrollo de tratamientos contra el VIH.

Ahora, con una pastilla al día, el portador impide la posibilidad de pasarle el virus a alguien más.

Truvada, otro medicamento que salió al mercado siete años atrás, previene la obtención del virus.

Anthony Fauci

Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas

"Treatment as prevention, for those who are infected, pre-exposure prophylaxis for those who are at risk, if you implemented that to its fullest, theoretically, you could end the epidemic just like that."

VOZ DE HOMBRE

"Tratamiento como prevención, para aquellos que están infectados, profilaxis previa a la exposición para aquellos que están en riesgo, si se implementara al máximo, teóricamente, se podría terminar la epidemia, así".

((OFF))

La mayoría de portadores de VIH, en EEUU, son pobres, y fuera del país se encuentra en lugares de medios o bajos ingresos.

Anthony Fauci

Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas

"We're not going to eliminate HIV without a vaccine."

VOZ DE HOMBRE

"No vamos a eliminar el VIH sin una vacuna".

((OFF))

Una vacuna que aún está en proceso de creación, lo mejor, advierte, es la prevención y tratamiento para los ya afectados, pero sobre todo que el asunto sea visto como una enfermedad y no como un tema ético y moral.

Laura Sepúlveda, Voz de America, Nueva York.