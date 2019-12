Viendo a Jesús con humor acuoso: Netflix

THE FIRST TEMPTATION OF CHRIST

Actualmente se muestra en Netflix una película de poco más de 46 minutos de duración llamada “La primera tentación de Cristo”, en portugués, con subtítulos en inglés para el mercado estadounidense.

Su productora, Porta dos Fundos dice que “La primera tentación de Cristo” es un especial de Navidad que consiste en una parodia sobre un Jesús de Nazareth gay que regresa a su casa desde el desierto para celebrar su cumpleaños número 30.

En el libreto, María y Dios son retratados como amantes, José como un carpintero inepto, y los Reyes Magos son objeto de burlas en varias situaciones irreverentes.

El año pasado, Porta dos Fundos ganó un Emmy Internacional por "The Last Hangover”, un especial sobre “los apóstoles de Jesús después de una noche de consumo excesivo”.

De acuerdo a un artículo reciente publicado en The Washington Post firmado por Teo Armus, el especial ha sido objeto de una violenta reacción en Brasil por parte de líderes religiosos y figuras políticas de derecha, incluido un hijo del presidente brasileño, por implicar (el especial) que Jesús es homosexual.

Desde su lanzamiento en Netflix a principios de diciembre, "La primera tentación de Cristo" ha generado múltiples campañas en línea que exigen a las autoridades brasileñas que prohíban la película y acusen a sus creadores de "vilipendio de la fe".

Según el Washington Post la petición ha sido firmada por unos 2 millones de personas y continúa circulando en las redes sociales para el 23 de diciembre.

El Post añade que entre los críticos de la parodia se encuentra Eduardo Bolsonaro, hijo menor del presidente brasileño Jair Bolsonaro, una figura de extrema derecha que ha dicho que preferiría un "hijo muerto a un hijo gay".

Eduardo Bolsonaro dijo en Twitter que la película es una "basura".

En la película María fuma un porro y Jesús se droga con un "té especial", alucinando en una reunión con Buda, Krishna, y otras deidades.

THE LAST TEMPTATION OF CHRIST

En todo caso, la parodia “La primera tentación de Cristo” no es la película dramática “La última tentación de Cristo”, de Martin Scorsese, con música de Peter Gabriel, de hace más de 30 años, que en su momento también generó cierta controversia, por razones muy distintas.