Víctimas de tiroteto en Virginia Beach eran empleados veteranos

Todas las víctimas del tiroteo en masa en la comunidad costera, Virginia Beach, el viernes fueron empleadas por la ciudad, dijeron los funcionarios, mientras que el otro era un contratista que buscaba un permiso. Cuatro personas resultaron heridas.

El pistolero, DeWayne Craddock, había trabajado para el departamento de servicios públicos de la ciudad durante aproximadamente 15 años, dijo el jefe de policía de Virginia Beach, James Cervera, en una conferencia de prensa. Se negó a comentar sobre cualquier posible motivo.

"Estas son 12 personas que vinieron a trabajar (...) pensando que irían a casa por la noche, y no regresaron y dejó un tremendo vacío en sus familias y en nuestra comunidad", dijo el gobernador de Virginia, Ralph Northam. conferencia.

Sus nombres y fotos se proyectaron en una pantalla mientras Hansen leía en voz alta información biográfica que incluía sus lugares de origen y años de servicio.

"Dejan un vacío que nunca podremos llenar", dijo.

Fue el peor tiroteo masivo en los Estados Unidos desde noviembre de 2018, cuando una docena de personas fueron asesinadas en un bar y parrilla del área de Los Ángeles por un hombre armado que luego se suicidó.

Los cuerpos fueron encontrados en los tres pisos del edificio de Virginia Beach y en un automóvil estacionado afuera, según las autoridades.

Los capellanes y los trabajadores de asistencia familiar trabajaron toda la noche para notificar a los familiares, un trabajo que Hansen describió como "la tarea más difícil que alguien tendrá que hacer".

Uno de los empleados muertos había trabajado para la ciudad durante 41 años. Seis trabajaron en el mismo departamento que Craddock, aunque las autoridades se negaron a decir si alguien fue atacado específicamente o si el sospechoso había lanzado amenazas anteriormente. Las víctimas fueron encontradas en todo el edificio, en tres pisos, dijo la policía.

Las autoridades han dicho que Craddock abrió fuego indiscriminadamente. Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un oficial de policía cuyo chaleco antibalas le salvó la vida.

El sospechoso estaba armado con una pistola de calibre .45 con un supresor de ruido, dijo la policía. Cervera dijo el sábado que se encontraron más armas en la escena y en su casa.

Dos oficiales de la ley dijeron a The Associated Press que el hombre armado realizó varias compras legales de armas de fuego recientemente, y que las armas recuperadas en la escena fueron adquiridas legalmente. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir una investigación en curso públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

El edificio estaba abierto al público, pero se requerían pases de seguridad para ingresar a las oficinas internas, salas de conferencias y otras áreas de trabajo. Como empleado actual, Craddock habría tenido el pase para ingresar a las oficinas internas, dijo Hansen.

Cuando se le preguntó qué tan seguro estaba el edificio, el jefe de policía dijo que los edificios gubernamentales deben equilibrar el acceso con la seguridad.

"Es un edificio de gobierno abierto. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a edificios de gobierno abiertos. Los empleados tienen derecho a acceder a su sitio de trabajo", dijo.

Cervera describió la escena del crimen como "horrible" y dijo que los investigadores que pasaron la noche dentro del edificio sufrieron una "carga física, emocional y psicológica".

Al menos una de las pistolas estaba equipada con un "supresor de sonido", dijo la policía. Ambas armas fueron adquiridas legalmente por el tirador en los últimos tres años, dijo en la conferencia de prensa Ashan Benedict, un agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos.

Se encontraron dos armas de fuego más en la casa donde Craddock vivía solo, dijo.

Según los medios locales, Craddock tenía 40 años y no tenía antecedentes penales graves.

Sirvió en la Guardia Nacional de Virginia de 1996 a 2002, y fue asignado a un batallón con sede en Norfolk como miembro de la tripulación de cañones, dijo un portavoz de la guardia, agregando que los registros de Craddock no indican ningún despliegue en el extranjero.

Después de que comenzó el ataque, dos supervisores de policía de un edificio al otro lado de la calle llegaron en cuestión de minutos, dijo Cervera, y se les unieron rápidamente dos cuidadores de perros de la policía. El sospechoso fue asesinado después de una larga batalla de armas.

Se planean varias vigilias y conmemoraciones, incluido un servicio conmemorativo que la ciudad está organizando para el jueves por la noche.