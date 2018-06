EE.UU.: Vicefiscal y director del FBI enfrentan ira republicana en tensa audiencia

En una polémica audiencia en el Congreso tras días de crecientes demandas partidistas, legisladores republicanos acusaron el jueves a altos cargos del Departamento de Justicia de no entregarles documentos que han solicitado y exigieron detalles sobre las tácticas de vigilancia durante la investigación de Rusia.



La audiencia fue la primera comparecencia del vicefiscal general Rod Rosenstein ante el Congreso desde que un informe interno del Departamento de Justicia criticó el manejo del FBI a la investigación de correos electrónicos de Hillary Clinton, y reveló nuevos mensajes de texto despectivos entre funcionarios del FBI sobre el presidente Donald Trump durante las elecciones de 2016.

Los republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sugirieron que el Departamento ha conspirado contra Trump al negarse a entregar documentos que creen que mostrarían una conducta inapropiada por parte del FBI.

Los legisladores aprovecharon el informe del Inspector General para alegar parcialidad contra el presidente por parte del FBI y para desacreditar una investigación sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump que ahora está dirigida por el asesor especial Robert Mueller.



"Este país está siendo lastimado por eso. Estamos divididos", dijo el representante Trey Gowdy, un republicano de Carolina del Sur, sobre la investigación. Más tarde agregó: "Lo que sea que tengan, terminen de una vez porque este país está siendo destrozado''.



La audiencia del jueves se produce después que la Cámara de Representantes aprobó una resolución exigiendo que el Departamento de Justicia entregue miles de documentos antes del 6 de julio sobre las investigaciones del FBI relacionadas con el uso privado del correo electrónico de Clinton y los vínculos de la campaña Trump con Rusia.

Los representantes republicanos Mark Meadows de Carolina del Norte y Jim Jordan de Ohio propusieron la resolución no vinculante. Meadows, uno de los críticos republicanos más fuertes del Departamento de Justicia, no negó las afirmaciones demócratas de que las solicitudes de documentos estaban relacionadas con la investigación de Mueller.



"Sí, cuando obtengamos estos documentos, creemos que eliminarán todo este fiasco de lo que llaman la colusión rusa de Trump porque no hubo ninguna", dijo en el piso de la Cámara.



Los documentos ya han sido solicitados oficialmente por el Comité Judicial y los Comités de Inteligencia, que quieren usarlos como parte de múltiples investigaciones sobre la decisión del FBI de librar de culpa a Clinton en la investigación de correos electrónicos y la apertura de una investigación sobre la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia.



El Departamento de Justicia y el FBI ya entregaron más de 800,000 documentos a los comités del Congreso, pero las citaciones están solicitando materiales adicionales, incluidos documentos sobre cualquier vigilancia a los asociados de la campaña Trump.

Los legisladores han amenazado con declarar en desacato a altos funcionarios de Justicia o llevarlos a juicio en el Congreso si los documentos no son entregados.



En la Cámara, los legisladores lanzaron insultos cuando los republicanos dijeron que el Congreso tiene derecho a pedir lo que quiera y los demócratas dijeron que los republicanos estaban tratando de socavar la investigación de Rusia.



"Tenemos un petulante Departamento de Justicia defendido por un petulante partido demócrata", dijo el representante Tom Garrett, republicano por Virginia.



El representante de Maryland Jamie Raskin, un demócrata, respondió: "Estamos atrapados en esta tontería porque no pueden superar los correos electrónicos de Hillary Clinton. ¡Supérenlo!''



Wray y Rosenstein dijeron que los funcionarios de sus agencias han estado trabajando diligentemente para entregar los registros solicitados, aunque los republicanos dejaron claro su descontento por el ritmo de trabajo.



"Lo hemos descubierto ocultando información, señor Rosenstein '', dijo Jordan durante la audiencia. Rosenstein negó enérgicamente la acusación, diciendo que sentía que las críticas de Jordan a veces estaban llegando al borde de un ataque personal.



El representante Bob Goodlatte, el republicano de Virginia que preside el Comité Judicial, selló el tono de la audiencia en su discurso de apertura cuando se quejó de que el FBI y el Departamento de Justicia no producían todos los documentos solicitados.



"El Departamento de Justicia y el FBI no se mencionan en la Constitución de Estados Unidos. El presidente y el Congreso sí'', dijo Goodlatte. "Nuestra supervisión constitucional requiere que instituciones como el FBI y el Departamento de Justicia cedan ante el mandato constitucional del Congreso".



El representante republicano Ron DeSantis de Florida exigió saber por qué Rosenstein no se había abstenido de supervisar la investigación de Mueller sobre si el presidente había cometido una ofensa de obstrucción de la justicia dada la función de Rosenstein de sentar las bases para el despido del director del FBI, James Comey.



Rosenstein escribió un memorando el año pasado criticando el manejo de Comey de la investigación de los correos electrónicos de Clinton, un documento que la Casa Blanca inicialmente sostuvo como la razón de su despido.



"Puedo asegurarle que si fuera apropiado para mí recusarme, estaría más que feliz de hacerlo'', dijo Rosenstein.