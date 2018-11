Ventas de autobiografía de Michelle Obama llega a los $2 millones

El libro, "Becoming" de Michelle Obama, se está vendiendo a un ritmo que rara vez se ve en una autobiografía política, o en cualquier libro de no ficción.

Las ventas combinadas del libro en tapa dura, libros electrónicos y audio en los Estados Unidos y Canadá superaron las dos millones de copias en los primeros 15 días, anunció el viernes Crown Publishing.

En comparación, la autobiografía de la ex primera dama, Hillary Clinton, "Historia Viva" necesitó un mes para vender 1 millón de copias.

También el libro "Puntos de decisión" del ex presidente George W. Bush tardó varias semanas en llegar a dos millones. "My Life", del ex presidente Bill Clinton, vendió rápidamente un millón de copias, pero tardó mucho más en llegar a dos millones.

"Becoming", que salió a la venta el 13 de noviembre, ahora tiene 3,4 millones de copias en tapa dura impresas. La ex primera dama se encuentra en medio de una gira promocional, con invitados incluyendo Oprah Winfrey y Reese Witherspoon.