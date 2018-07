Persisten las protestas en Venezuela por crisis en el sector de la salud

El gremio de las enfermeras de Venezuela amenazó el jueves con intensificar una huelga iniciada hace 17 días, para convertirla en un paro indefinido, con la finalidad de exigir salarios para una vida digna, así como, medicamentos e insumos para los pacientes.



A este respecto trabajadores del sector de la salud en Venezuela, durante una protesta pacífica realizada en el hospital universitario de Caracas, manifestaron que, de no obtener una respuesta por parte del gobierno, continuarán en paro. Además le enviaron un mensaje al jefe de Estado de la nación.



“El presidente Maduro que acaba de llegar de viaje, si no se había enterado que tenemos ya 17 días de paro, que por favor se preocupe por el país, no es solamente las enfermeras, es todo el país que estamos críticos, no es solo el sueldo, es la salud de las pacientes”, dijo la trabajadora Raquel Fraco.



La enfermera Rosa Duque denunció la situación extrema que aflige al sector. “Se mueren los pacientes, se han muerto por falta de medicamentos, equipos que no hay, no hay laboratorios, no tienen el dinero, ¿Qué pueden hacer? Ah morirse".

A pesar de no haber una respuesta por parte del ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, a través de la red social Twitter, anunció que sustituyó nuevamente al ministro de salud, para mejorar la situación.

Este es el octavo funcionario que asume ese despacho desde que el mandatario llegó a la presidencia hace cinco años.