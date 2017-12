Venezolanos aspiran que 2017 quede en el olvido

Que el año 2017 quede solo en un mal recuerdo, es el principal anhelo de los venezolanos para este 2018.

“Ya estamos ahogados, pasamos hambre, inseguridad, todos los males habidos y por haber han ocurrido en este 2017. Esperamos que eso se supere este 2018, que haya conciencia en los gobernantes para ver si superamos esto”, dice Sixto Guzmán, un abuelo pensionado que se queja por la falta de efectivo, (menos de un dólar – al cambio paralelo) para completar la compra de un boleto y atender una emergencia familiar.

Guzmán visitó tres entidades bancarias este martes, pero en ninguna tuvo suerte.

“Lo principal es que Venezuela cambie y que se acabe lo deteriorado que está el pueblo, por el hambre y las necesidades” comenta Herminia de Velazco, una acomodada abuela de 80 años, mientras caminaba por el este de Caracas, también en busca de efectivo.

Dejar atrás la escasez, los altos precios y las colas para comprar productos regulados, es la esperanza de los venezolanos para este 2018.

Luisa Mago Machado, una mujer de 56 años, que padece de fibromialgia -una enfermedad crónica - dijo a La Voz de América, cómo su calidad de vida disminuyó en este 2017.

“He pasado toda la navidad sin medicina y por eso estoy llorando (…) Tengo que tomarla he estado toda la semana en cama; no puedo estar sin la medicina, es una medicina muy básica y no hay. No hay”

Luisa, hace parte de la cifra de de los venezolanos afectados por la escasez de fármacos, que supera en algunos casos, el 80%, según reportes de la Federación Farmacéutica.

“Que vivamos en paz, yo quiero vivir en paz, que pueda tener las medicinas, que es básico”, ruega Luisa por un 2018 con mejor calidad de vida.

Pero Venezuela – ya con hiperinflación, según datos del Parlamento - finaliza el año 2017 sin mucha expectativa de que se produzcan cambios económicos para los próximos 12 meses.

Rafael Guzmán, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dijo a La Voz de América que prevé “más crisis, más pobreza, más enfermedades”

Guzmán cuestiona también las políticas del gobierno central argumentando que “no hay forma de salir adelante con estas políticas porque no estamos elevando la producción petrolera, se mantiene el control de cambio que privilegia a personeros del gobierno, (…) No hay importaciones, hay persecuciones a la propiedad privada, entonces no hay producción, no podemos importar, lo que viene es más crisis”.

Desde las filas del gobierno se reconoce la crisis. Rafael Lacava, gobernador recién electo por el PSUV – (en un video publicado en sus redes sociales) señaló: “Sé que la vaina esta jodida, porque lo está, quién lo puede ocultar.”

En el video, que posteriormente se viralizó — se ve al funcionario, recostado en una cama, desde donde lanzó su petición para este 2018

“Yo lo único que le pido al niño Jesús que me regale una varita mágica para poder resolver los peos (problemas) que tengo”

La administración de Nicolás Maduro aspira que con las negociaciones en República Dominicana que mantiene su gobierno con la oposición cesen las sanciones internacionales, principales causas según el oficialismo de la escasez de alimentos y medicinas.