Colombia: Expulsan a ciudadano venezolano por riesgo de "seguridad nacional"

Migración Colombia expulsó al venezolano Carlos Manuel Pino García debido a que "el ciudadano en mención no goza de inmunidad diplomática ya que no se encuentra acreditado como tal ante el gobierno colombiano".

En una rueda de prensa, el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, dijo que la decisión de la expulsión se dio por el conocimiento de un informe, enviado por una autoridad competente, en el que se puede constatar que "esta persona puede alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos".

Según el diario colombiano "El Tiempo", el medio "estableció que a organismos de inteligencia llegó información que señala que Pino, de 62 años, venía asistiendo a reuniones con ciudadanos cubanos, nicaragüenses y bolivianos, en las que se habrían tejido planes de desestabilización del orden público en Colombia".

El diario también agrega que el venezolano expulsado "estaría presuntamente vinculado a grupos que realizan seguimiento por redes abiertas a las actividades del Tribunal de Justicia en el Exilio, en cabeza de la fiscal Luisa Ortega".

La esposa de Pino, Gloria Flórez, negó las acusaciones e informó que se trata de un falso positivo.

Según el medio radial LA FM, Flórez es ex secretaria de gobierno de Gustavo Petro y ex candidata al Senado y señaló que "no es asesor de prensa, el cargo oficial que tenía mi esposo es asesor político de la embajada". "Vamos a iniciar unas acciones legales porque aquí hay derechos vulnerados", añadió.

Y señaló: "Yo creo que lo que está buscando Migración Colombia, es usar el caso de mi esposo, como un caso para afectar la relación entre dos países".

El señor Pino fue abordado por la policía en las calles de Bogotá, el miércoles, mientras dejaba mal estacionado su auto.

De acuerdo a las leyes colombianas, dice el comunicado de Migración Colombia, "al señor Pino García se le han respetado todos sus derechos constitucionales que incluyen la oportunidad de contactarse con las personas que consideró convenientes para exponer su situación".

La expulsión es por un periodo de 10 años y, si regresa, requiere visa para ingresar de nuevo al país.