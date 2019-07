Usuarios a nivel mundial reportan fallas en Facebook, Instagram y Whatsapp

Según un reporte emitido por DownDetector, sistema encargado de monitorear inconvenientes en plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram y Whatsapp, han presentado fallas desde las 8:00 y 9:00 ET de hoy, a nivel mundial.

Miles de usuarios se vieron afectados y, de acuerdo con el reporte, en Facebook las imágenes no cargaban; para algunas personas solamente aparecía la imagen del logo, más no la visualización general del feed. Para el caso de Instagram, muchos aseguraron no poder publicar sus fotos y tampoco aparecían las imágenes generales del feed. Whatsapp presentó fallas para descargar y enviar imágenes, videos y mensajes de audio.

De acuerdo con el reporte, las fallas se presentaron en varios países del mundo, especialmente en EE.UU., Bélgica, Reino Unido, Países Bajos y Francia. En Sudamérica, Whatsapp fue la red social que más presentó inconvenientes.

Al respecto, Instagram, Facebook y Messenger (Whatsapp hace parte de la misma empresa) publicaron en sus redes sociales comunicados sobre lo sucedido: “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para cargar o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Lamentamos los problemas y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible”.

Por otro lado, aunque no en mayor proporción, Twitter también presentó algunas fallas y al respecto, emitió un comunicado oficial: "Actualmente estamos teniendo algunos problemas con el envío y recepción de mensajes directos. Trabajamos en una solución y haremos el debido seguimiento, tan pronto como tengamos una actualización para ustedes. Pedimos disculpas por los inconvenientes".