Uso adecuado de guantes y mascarillas

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: Uso de mascarillas y guantes

INTRO TEXT: La forma en que una persona se pone y se quita los guantes y la mascarilla, es primordial para evitar contagios. Alonso Castillo, habló con una especialista para asegurarnos que estemos llevando a cabo este proceso correctamente.

INTRO SLUG: Uso de mascarillas y guantes

:18-21 Eleni Miralles- Hospital Jackson Memorial

:1,08-1:17 Alonso Castillo, Voz de América

[[TRT]] 1:45

[[OUTCUE:AC, VOA, Miami]]

ANCHOR

TRACK

Las mascarillas y los guantes, se han convertido en aliados indispensables para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Según Eleni Miralles, la jefa de enfermería, del hospital Jackson Memorial, el primer paso para ponerse guantes y mascarillas es lavarse las manos.

SOT

Eleni Miralles- Hospital Jackson Memorial

“Lavarse bastante bien las manos, cogiendo entre los dedos, atrás de la mano y no olvidarse de ninguna parte”.

TRACK

Con las manos limpias, colóquese los guantes y una vez que termine sus actividades, remuévalos, con cuidado.

SOT *Ella hace la demostración*

Eleni Miralles- Hospital Jackson Memorial

“Los vas a agarrar en el medio del guante, lo vas a jalar y te lo vas a quitar hacia acá, no tocando nada, ya cuando lo tengan en esta mano, lo cierras adentro del otro y por debajo de este guante, no tocando lo de afuera, por debajo, vas a sacártelo así, por dentro y esto lo envuelves ahí mismo, así tienes un guante dentro del otro”.

BRIDGE

Alonso Castillo-Voz de América

Ya con los guantes en la mano, introdúzcalos en una bolsa, hágale un nudo y tírelo a la basura. Tenga presente, que si no se eliminan de esta manera, estos artículos, podrían contagiar a un tercero.

TRACK

Antes de usar la mascarilla, asegúrese que no tenga huecos.

SOT *Ella hace la demostración*

Eleni Miralles- Hospital Jackson Memorial

“Una se la pone detrás de la oreja, y se levanta sobre la nariz, se ajusta bastante bien, y lo jala hacia abajo, y eso previene que algo entre por los lados y para arriba”.

TRACK

Según, la enfermera mientras la use, es importante no tocarla y cuando se la quite no se distraiga.

SOT * Ella hace la demostración

Eleni Miralles- Hospital Jackson Memorial* Ella hace la demostración.

“Uno se va a agarrar alrededor de las orejas y quitársela hacia el frente, tratando de no tocarse la cara”.

TRACK

Alonso Castillo, Voz de América, Miami.