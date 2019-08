Universal Pictures cancela el estreno de 'The Hunt' tras críticas en EE.UU.

Universal Pictures canceló el sábado el estreno de "The Hunt", un thriller satírico sobre un grupo de estadounidenses capturados para ser cazados y asesinados por deporte, tras las aparentes críticas del presidente Donald Trump y una reciente serie de tiroteos que sacudieron al país.

La división de Comcast Corp se había abstenido de comercializar la película, cuyo estreno estaba previsto para el 27 de septiembre, después de los tiroteos en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, la semana pasada.

"Estamos con nuestros cineastas y seguiremos distribuyendo películas en colaboración con creadores audaces y visionarios, como los asociados a este thriller social satírico, pero entendemos que ahora no es el momento adecuado para estrenar esta película", dijo Universal en un comunicado.

Los tráilers lanzados en línea para la película representaban a un grupo de villanos ricos que orquestan la caza a campo abierto de varios estadounidenses detenidos en contra de su voluntad.

La película proviene de Blumhouse Productions, que ha producido varias películas de terror populares como "The Purge" y "Get Out".