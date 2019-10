Underwood, Lambert, McEntire y Church se presentarán en los CMA

CMA

La 53ª entrega anual de los Premios CMA, la asociación de música Country, incluirá presentaciones de Carrie Underwood, Miranda Lambert, Reba McEntire y Eric Church.

Dolly Parton será co-anfitriona y subirá al escenario para actuar con grupos de música cristiana. Keith Urban también se presentará.

La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo el 13 de noviembre, por ABC, desde Nashville.

COUNTDOWN

“Countdown”, Cuenta regresiva, es otra de las películas que se estrena esta semana en EE. UU.

Una joven enfermera descarga una aplicación que supuestamente sirve para pronosticar cuando uno va a morir.

La app dice que a la enfermera le quedan pocos días de vida.

Con Elizabeth Lail, Anne Winters, Charlie McDermott y la dirección de Justin Dec.

1950

El viernes, la cantante King Princess debutará con el álbum "Cheap Queen".

La artista de veinte años nacida en Brooklyn, NY, cuyo nombre completo es Mikaela Straus, ha aprovechado la fama que le generó su sencillo "1950", inspirado en "El precio de la sal", novela de Patricia Highsmith sobre una relación homosexual prohibida.

El tema lleva más de 10 millones de visitas en YouTube desde el año pasado.

King Princess insiste que es importante que los artistas LBGT no estén encasillados.

Ella es una de las primeras artistas contratadas por Mark Ronson, de Zelig Records, productor que ha trabajado con Amy Winehouse y Adele.

IF YOU LEAVE ME NOW

En 1976, la banda Chicago estuvo dos semanas en el número uno de la cartelera de sencillos en EE. UU. con 'If You Leave Me Now'.

Fue el primer número uno de Chicago en EE. UU. y el Reino Unido.

El tema, interpretado por Peter Cetera, obtuvo un Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop.