Una estrella para Pink

PINK

Pink tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 5 de febrero. La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que la cantante ganadora del premio Grammy será reconocida en la categoría de grabación.

El álbum de Pink de 2017, Beautiful Trauma, debutó en el número 1 en la lista Billboard 200.

El LP de 13 pistas está nominado a mejor álbum vocal pop y su single "What About Us" está nominado a mejor solista pop en los premios Grammy.

DON'T GO BREAKING MY HEART

Los Backstreet Boys no solo han estado presentando el show Larger Than Life Las Vegas durante los últimos años. También han producido su décimo trabajo discográfico, DNA.

El sencillo principal del álbum es "Don’t Go Breaking My Heart".

"Chances", otra de las canciones del disco, fue co-escrita por Shawn Mendes y Ryan Tedder.

También hay un tema a capella, "Breathe", la que más nos gusta del álbum, una muestra de las habilidades vocales del grupo con 25 años de éxitos.

WHEN A COWBOY TRADES HIS SPURS FOR WINGS

Una de las canciones que compite con Shallow, de Lady Gaga, de “Nace una Estrella”, es “When A Cowboy Trades His Spurs for Wings,” (Cuando un vaquero cambia sus espuelas por alas), que interpretan Tim Blake Nelson y Willie Watson en la película de los hermanos Cohen "The Ballad of Buster Scruggs".

Los premios Oscar se presentarán en L. A. el domingo 24 de febrero.