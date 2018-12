Un ministro británico advierte a UE sobre peligro de un Brexit desordenado

El secretario de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, dijo el sábado que el Parlamento británico podría respaldar el acuerdo de la primera ministra Theresa May si los parlamentarios obtienen más garantías de la Unión Europea, pero advirtió de que aún era posible un Brexit desordenado.

May aplazó una votación sobre su acuerdo para el Brexit esta semana después de reconocer que sufriría una dura derrota por las preocupaciones sobre la “salvaguarda” (“backstop” en inglés) del acuerdo de divorcio, una red de seguridad diseñada para evitar una frontera terrestre rígida en la isla de Irlanda, pero que según sus detractores podría vincular a Reino Unido con las normas de la UE por tiempo indefinido.

“Cuando se calme la situación, la única manera de lograr que se apruebe en la Cámara de los Comunes (...) es tener una versión del acuerdo que el Gobierno haya negociado”, dijo Hunt a la radio de la BBC.

Tras una cumbre en Bruselas el viernes, May dijo que era posible que la UE pudiera dar más garantías de que la salvaguarda sería temporal, aunque los otros 27 líderes del bloque le dijeron que no volverían a negociar el tratado.

Hunt dijo que es probable que la UE haga concesiones para evitar que Reino Unido salga del bloque sin ningún acuerdo, un escenario que, según ambas partes, sería muy perjudicial para las empresas y sus economías.

“La UE no puede tener la certeza de que si optan por no ayudar y no mostrarse flexibles (...) no acabaremos yéndonos sin un acuerdo” , dijo Hunt. “En estas negociaciones, no podemos descartar la salida sin acuerdo”.

El periódico The Times informó el sábado de que la mayoría de los principales ministros de May creían que el acuerdo era papel mojado y estaban discutiendo una serie de opciones, incluido un segundo referéndum.

“El Brexit está en peligro de quedarse atascado, y eso es algo que debería preocuparnos a todos”, escribió la ministra de pensiones Amber Rudd en el periódico Daily Mail.

“Si los diputados van contra el acuerdo de la primera ministra y después se atrincheran en sus diferentes rincones, sin que ninguno tenga mayoría, el país se enfrentará a serios problemas”.