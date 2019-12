VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet



STORY NAME: JUEVES 12.05.19 - Un árbol en casa, es navidad - LAURA



INTRO TEXT: En Estados Unidos, una de las tradiciones durante la época navideña es cortar el árbol que dará vida a cualquier decoración. La costumbre genera un gran movimiento comercial durante esta temporada del año. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.



SLUG: Un árbol en casa, es navidad



LIST NAMES / TIMES:

00:22 – 00:27

Moury Sultana

Compradora de árboles naturales

00:34 – 00:48

Laura Sepúlveda

Voz de América

00:49 – 01:04

Rodger Jany

Dueño de Simonson Farms

TRT: 01:20

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York

====

STORY NAME: Un árbol en casa, es navidad

SLUG: Un árbol en casa, es navidad



VIDEO INFO



SOURCE: VOA

STORY NUMBER:

DATELINE:





((INTRO SUGERIDO))

En Estados Unidos, una de las tradiciones durante la época navideña es cortar el árbol que dará vida a cualquier decoración. La costumbre genera un gran movimiento comercial durante esta temporada del año. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.



-NAT SOUND-

-Mujer celebrando mientras corta su árbol de navidad-



((OFF))

Un pino, decorado con luces, bolas y a veces muñecos, es una de las tradiciones más habituales durante la época navideña. Algunos crecen con esta costumbre, otros la crean, como Moury Sultana, que se crió en medio de otra cultura.



((SOT))

Moury Sultana

Compradora de árboles naturales

“This is actually my first year here, my friends brought me over here and I think this will be a tradition, actually”



((TRANSLATION))

VOZ DE MUJER

"Este es realmente mi primer año aquí, mis amigos me trajeron y en realidad creo que esta será una tradición".



((STANDUP))

Laura Sepúlveda

Voz de América

“Cada árbol que es cortado por el cliente puede valer entre $50 y $80 dólares apróximadamente, al menos la mitad del precio de lo que podría costar en las calles de Nueva York. A los que llegan allí se suman gastos de transporte, mantenimiento y en ocasiones renta del espacio en donde se hace la venta, personal y otros”.



((SOT))

Rodger Jany

Dueño de Simonson Farms

“We plant approximately 3 to 4 thousand trees every year in Spring Time and we continue maintenance all year long. We have to mow the weeds and the grasses that grow up in between the trees, we have to sheer the trees”



((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"Plantamos aproximadamente de 3 a 4 mil árboles cada año en primavera y continuamos con el mantenimiento durante todo el año. Tenemos que cortar las malas hierbas y los pastos que crecen entre los árboles, tenemos que entresacar los árboles".





((OFF))

Según cuenta Rodger Jany, dueño de Simonson Farms, los árboles pueden durar hasta 8 años en alcanzar el tamaño ideal para la venta.

La tradición de esta familia comenzó en 1952 y ya son 4 generaciones las que la han mantenido viva.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.