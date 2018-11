Turquía: Trump muestra que pasará por alto sospechas sobre muerte de Khashoggi

Los comentarios de Donald Trump sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi demuestran que el presidente de Estados Unidos pasará por alto los hallazgos de los investigadores, dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía.

Lea también: Trump se niega a oír grabación de asesinato de Khashoggi.

El comentario del canciller turco, Mevlut Cavusoglu, llega después que el gobierno seguirá siendo un "socio firme" de Arabia Saudí pese a los reportes que indicaron que el príncipe heredero Mohammed bin Salman podría haber estado al tanto de un plan para asesinar a Khashoggi el mes pasado.

​Lea también: Trump reafirma apoyo a Arabia Saudí en Día de Acción de Gracias.

Cavusoglu criticó la decisión de Trump de dar mayor importancia a los acuerdos comerciales con Riad que a la justicia y afirmó que las vidas humanas deberían ser prioritarias.

"Esta declaración que hizo (Donald) Trump también implica que 'no importa lo que pase, haré la vista gorda'. Este no es el enfoque correcto. No todo es dinero", dijo Cavusoglu a la filial turca de la cadena CNN.

El ministro también dijo que Estados Unidos no ha informado a Turquía de un audio sobre el homicidio de Khashoggi, un día después de que un diario turco reportó que la CIA había indicado a Ankara que tenía una grabación en la que se oía al príncipe heredero ordenar "silenciar" al periodista.

Lea también: Trump defiende a Arabia Saudí a pesar de asesinato de periodista​.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha dicho que la orden de matar a Khashoggi provino del más alto nivel del gobierno saudí, pero probablemente no del rey Salman, lo que arrojó toda la atención sobre el rol del líder de facto del reino, el príncipe Mohammed.

Un día después de que los medios turcos publicaran reportes divergentes sobre si Erdogan se reunirá con el príncipe Mohammed en la cumbre del G-20 que se celebrará la próxima semana en Argentina, Cavusoglu dijo que no hay razón para que no se celebre el encuentro, aunque la decisión final será del presidente turco.

Lea también: EE.UU. sanciona a 17 involucrados en asesinato de Khashoggi​.