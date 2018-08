Turquía anuncia “plan de acción” para aliviar preocupaciones de mercados

Los mercados asiáticos y europeos fueron estremecidos por el mínimo récord que alcanzó la lira turca de 7,24 por dólar durante la noche. Sin embargo, los mercados comenzaron a recuperarse el lunes cuando el Banco Central dijo que estaba listo para tomar "todas las medidas necesarias" para ayudar a los bancos turcos a gestionar su liquidez. .

El anuncio del banco siguió a la revelación del ministro de Finanzas de que Turquía había preparado un "plan de acción" programado para lanzarse el lunes, destinado a aliviar las preocupaciones del mercado que llevaron a la caída del valor de la moneda turca.

La lira se recuperó a 6,61 por dólar luego del anuncio del Banco Central.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en medio de una amarga disputa con Estados Unidos, un aliado de la OTAN, sostuvo el domingo que el vertiginoso valor de la moneda de su país representaba un "complot político" contra Turquía.

Erdogan, en declaraciones a partidarios políticos en el balneario de Trabzon en el Mar Negro, dijo que "el objetivo de la operación es hacer que Turquía se rinda en todas las áreas, desde finanzas a política. Nuevamente enfrentamos un complot político, clandestino. Con el permiso de Dios, superará esto".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado con Erdogan por varios asuntos, incluida la detención de un pastor estadounidense en Turquía, a quien Turquía mantiene desde 2016 y acusado de espionaje. Turquía liberó el mes pasado al predicador evangélico de una prisión, pero todavía lo mantiene deteniendo bajo arresto domiciliario en espera de su juicio, a pesar de las demandas de EE.UU.

Con la intensificación de la disputa, Trump duplicó el viernes los aranceles de acero y aluminio sobre Turquía, lo que hizo que la lira asediada cayera un 16 por ciento, parte de un 40 por ciento de caída de la moneda este año. A principios de la negociación asiática el lunes, la lira cayó a un mínimo histórico de 7,06 frente al dólar.

"¿Cuál es el motivo de toda esta tormenta en una taza de té?" dijo Erdogan. "No hay una razón económica para esto... Esto se llama llevar a cabo una operación contra Turquía".

Erdogan reiteró su llamado para que los turcos vendan dólares y compren liras para impulsar la moneda, mientras les dice a los dueños de negocios que no acumulen la moneda estadounidense.

"Me dirijo específicamente a nuestros fabricantes: no corran a los bancos a comprar dólares", dijo. "No tome una postura que diga: 'Estamos en bancarrota, hemos terminado, debemos garantizarnos a nosotros mismos'. Si haces eso, eso sería incorrecto. Debes saber que mantener a esta nación en pie es... también el deber de los fabricantes".

Erdogan señaló que no buscaba ofrecer concesiones a Estados Unidos ni a los mercados financieros.

"Brindaremos nuestra respuesta, cambiando a nuevos mercados, nuevas asociaciones y nuevas alianzas", dijo Erdogan, quien en los últimos años ha forjado lazos más estrechos con países de América Latina, África y Asia. "Algunos cierran las puertas y otros abren otras".

Indicó que la relación de Turquía con Washington estaba en peligro.