Trump y familia podrán ver "porciones sustanciales" de citaciones legislativas a bancos

Un abogado de Donald Trump dijo que comisiones controladas por los demócratas de la Cámara de Representantes acordaron proporcionar "porciones sustanciales" de citaciones emitidas a Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp para que entreguen registros financieros del presidente.

En una carta presentada el miércoles en el tribunal federal de Manhattan, Patrick Strawbridge, quien también representa a los tres hijos adultos de Trump y su compañía, retiró la solicitud de sus clientes para que los paneles entreguen las citaciones.

La carta llevó al juez de distrito de Estados Unidos Edgardo Ramos que cancelara una audiencia programada del 9 de mayo sobre el asunto, que Strawbridge dijo que ya no era necesaria.

Strawbridge dijo que la solicitud no tuvo ningún impacto en la moción de Trump de una orden judicial preliminar que impida a los bancos entregar detalles sobre las finanzas del presidente, o cumplir con las citaciones de la Cámara.

La carta fue presentada un día después de que Deutsche Bank y Capital One no tomaron una posición formal en la batalla legal entre Trump y las comisiones de la Cámara de Representantes.

Esas comisiones son la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara, presidida por la representante Maxine Waters de California, y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Adam Schiff de California.

Deutsche Bank ha sido durante mucho tiempo el principal banco del imperio de bienes raíces de Trump, y un formulario de divulgación de 2017 mostró que Trump debía al menos 130 millones de dólares al prestamista alemán.

En marzo, los legisladores demócratas solicitaron a Capital One documentos sobre posibles conflictos de interés relacionados con el hotel de Trump en el centro de Washington y otros intereses comerciales.

Los abogados de Donald Trump, sus hijos adultos Donald Jr., Eric e Ivanka y la Organización Trump argumentaron que las citaciones eran demasiado amplias, y que pretendían descubrir información que podría usarse para hostigar y atacar políticamente al presidente.

Trump, un republicano, está buscando la reelección en 2020. Una audiencia sobre la moción preliminar está programada para el 22 de mayo, según los registros de la corte.

El caso es Trump et al v. Deutsche Bank AG et al, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York, No. 19-03826.