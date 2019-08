Trump y China en conversaciones, pero sin acuerdo comercial

El presidente Donald Trump aseguró el viernes que se encuentran en conversaciones con China, pero todavía no están listos para hacer un trato. Sin embargo, esperan revisar la situación durante los próximos días para ver “qué sucede”.

“Tenemos un diálogo abierto y veremos si mantenemos nuestra reunión en septiembre o no”, asegura el mandatario estadounidense.

Las dos mayores economías del mundo están enfrentadas en una disputa comercial que los ha llevado a imponerse aranceles mutuamente, agitando a los mercados financieros globales y avivando preocupaciones en torno al crecimiento.

El presidente de Estados Unidos sorprendió a los inversores con un anuncio la semana pasada sobre aranceles punitivos por encima de $300 mil millones adicionales a las importaciones chinas, a partir del 1 de septiembre. Esto se produjo después de una serie de conversaciones sobre la resolución de su guerra arancelaria, que terminó en Shanghai, sin indicación de un acuerdo.

Sobre la posibilidad de cancelar las conversaciones el próximo mes con China, Donald Trump asegura que “China quiere resolver este acuerdo. Han tenido el peor año en muchas décadas y está empeorando. Miles de empresas están abandonando China. A ellos les gustaría hacer un trato. No estoy listo para hacer un trato".

En este momento, las conversaciones están programadas para septiembre. Sobre la posibilidad de que esta fecha se mantenga o no, el presidente Donald Trump menciona: “Quizás, veamos qué pasa. Están planeadas para septiembre, ya sea que estemos hablando o no de China y que estén canceladas o no; ya veremos".

Espera además que, Corea del Sur y Japón, empiecen a llevarse bien. “Se supone que son aliados y esto nos pone en una situación muy difícil. Corea del Sur y Japón luchan todo el tiempo. Tienen que sentarse y llevarse bien unos con otros, de lo contrario, ¿qué estamos haciendo todos?”, afirmó Trump.

Trump recibe carta de Kim Jong Un

Dicho esto, el presidente de Estados Unidos mencionó, además, que recibió una carta por parte de Kim Jong Un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea, y de acuerdo con sus palabras, se trató de “una muy hermosa carta, una muy personal. Allí habló sobre lo que está haciendo. No está contento con las pruebas (en lo que respecta a los ejercicios de guerra conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur), una prueba muy pequeña que hicimos. Pero también ve un gran futuro para Corea del Norte. Así veremos cómo funciona todo ".

Por otro lado, China estabilizó su moneda este martes sugiriendo que podría evitar que el yuan se debilite agresivamente, como una forma de responder a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Suspendió las compras de productos agrícolas estadounidenses y amenazó con gravámenes adicionales para los productos.

Por el momento, el gobierno de Estados Unidos ha decidido no hacer negocios con la multinacional china de alta tecnología Huawei. “Realmente tomé la decisión, es mucho más simple no hacer negocios con Huawei, así que no los haremos”, confirma Donald Trump.

La visión de las dos economías del mundo involucradas en una disputa económica ha sacudido a los inversores. El hecho de que China haya dejado que su moneda se estabilice, ofrece cierta esperanza para que las partes puedan evitar que la situación se intensifique aún más. Los mercados de valores subieron.