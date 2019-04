Trump y funcionarios de su gabinete rechazan reportes sobre informe dañino de Mueller

El presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca rechazaron el domingo los informes de que la divulgación del informe completo del asesor especial Robert Mueller sobre los contactos de su campaña de 2016 con Rusia sería más perjudicial que la conclusión inicial de que ni Trump ni sus asesores conspiraron con Moscú para ayudarlo a ganar.

Trump dijo en Twitter: "Parece que el equipo de Bob Mueller de 13 que demócratas que odian a Trump filtra ilegalmente información a la prensa, mientras que los medios de noticias falsas inventan sus propias historias con o sin fuentes. Las fuentes ya no son importantes para nuestra prensa principal corrupta y deshonesta ¡Los medios, son una broma!".

El fiscal general William Barr está revisando el informe de casi 400 páginas y dice que planea publicarlo en los próximos días después de redactar información confidencial, como el testimonio secreto de un gran jurado o la inteligencia extranjera que se incluyó en el informe.

A finales del mes pasado, Barr publicó un resumen de cuatro páginas del informe que decía que Mueller había llegado a la conclusión de que Trump y su campaña no habían colaborado con Rusia. Al mismo tiempo, Barr dijo que el fiscal no había llegado a ninguna conclusión sobre si Trump, como presidente, había obstruido la justicia al tratar de frustrar la investigación.

Barr citó el informe en su resumen diciendo en la pregunta de la obstrucción que "si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera".

Como Mueller no logró llegar a una decisión sobre la obstrucción, Barr, una persona designada por Trump como el principal oficial de la ley del país, y el vicefiscal general Rod Rosenstein decidieron que los cargos de obstrucción contra Trump no estaban justificados. Trump ha afirmado que el informe lo exonera totalmente, "sin colusión, sin obstrucciones, sin nada".

Pero de acuerdo con las noticias, los fiscales de Mueller han dicho a sus asociados que estaban consternados por el resumen críptico del informe de Mueller emitido por Barr, diciendo que el completo es un informe más perjudicial de las acciones de Trump. Los opositores demócratas de Trump en el Congreso, y algunos republicanos, pidieron la publicación del informe completo de Mueller, con un comité controlado por los demócratas en la Cámara de Representantes la semana pasada votando para citar el informe completo y el material de apoyo.

El abogado de Trump Jay Sekulow dijo a ABC News que no cree que el informe completo sea "más perjudicial" para Trump.

Mick Mulvaney, el jefe de personal interino de la Casa Blanca, dijo a Fox News que los demócratas "realmente creían" que Mueller llegaría a la conclusión de que Trump se había aliado con Rusia y que "el Partido Demócrata está contaminado con el síndrome de trastorno de Trump".

"Si le damos a los demócratas las 400 páginas no redactadas, no será el final de la investigación", dijo Mulvaney. "Luego, van a querer otras mil páginas que se emplearon para hacerlo. No se trata de llegar a la verdad. Es un espectáculo político de los demócratas".

Los demócratas de la Cámara de Representantes también pidieron a la agencia tributaria del país, Internal Revenue Service, que devuelva los últimos seis años de las declaraciones de impuestos federales de Trump, que, rompiendo la costumbre de los presidentes anteriores en las últimas cuatro décadas, Trump se ha negado a divulgar.

Mulvaney dijo que los demócratas nunca verán las declaraciones de impuestos de Trump, "ni deberían".

Sekulow dijo que "si es necesario", la publicación de las declaraciones de impuestos de Trump "será litigada".

"No deberíamos estar en una situación en la que ... las declaraciones de impuestos privadas individuales se utilicen con fines políticos", dijo.