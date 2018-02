Presidente vuelve a criticar a Obama sobre Rusia

El presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para criticar al expresidente Barack Obama, sugiriendo que su antecesor debió haber hecho más para impedir la injerencia rusa en la elección de 2016.

El presidente también acusó a a Jeff Sessions, de no investigar a los funcionarios del Partido Demócrata.

El miércoles por la mañana el presidente dijo en Twitter: "Pregunta: Si toda la intromisión rusa tuvo lugar durante la administración Obama, hasta el 20 de enero, ¿Por qué no son ellos objeto de la investigación? ¿Por qué Obama no hizo algo acerca de la intromisión? ¿Por qué los demócratas no están bajo investigación? Pregúntenle a Jeff Session!"

Durante las elecciones 2016 el presidente Obama llamó la atención sobre la interferencia rusa en el proceso electoral cuando existía menos información sobre el tema y expulsó a 35 diplomáticos rusos de Estados Unidos.