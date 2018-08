Trump teme que Mueller pueda usar su entrevista para acusarlo de perjurio

El presidente Donald Trump dice que teme que cualquier declaración que hiciera al fiscal especial Robert Mueller pudiera ser utilizada para acusarlo de perjurio.

Mueller está investigando la presunta colusión entre la campaña de Trump en 2016 y la intervención rusa en las elecciones presidenciales. También está investigando si Trump obstruyó la justicia al tratar de descarrilar la investigación.

En una entrevista con Reuters el lunes, Trump dijo que Mueller podría comparar cualquier cosa que él le dijera con las declaraciones de otros con los que Mueller ya ha hablado, incluido el despedido director del FBI, James Comey. "Así que si digo algo y él (Comey) dice algo y es mi palabra contra él y él es el mejor amigo de Mueller, Mueller podría decir: 'Bueno, le creo a Comey'. E incluso si digo la verdad, eso me convierte en un mentiroso. Eso no está bien ", dijo Trump a Reuters.

Los comentarios de Trump a Reuters aclaran lo que su abogado personal, Rudy Giuliani, dijo el domingo en la cadena de televisión NBC: "la verdad no es verdad" cuando explicó que Trump no tiene prisa por hablar con Mueller porque Mueller podría escuchar dos versiones de la misma historia sobre supuesta obstrucción.​

Trump se negó a decir si aceptaría sentarse con Mueller, o si le quitaría a Mueller su acreditación de seguridad. También dijo que tiene el poder de intervenir y ejecutar la investigación especial él mismo. "He decidido quedarme fuera. Ahora, no tengo que quedarme afuera. Podría entrar y hacer lo que sea. Podría correrlo si quisiera ... Tengo totalmente permitido involucrarme si quisiera. Hasta ahora, no he decidido involucrarme, me quedaré afuera ", afirmó.

Previamente el lunes, Trump calificó la investigación de Mueller como "una desgracia nacional" y tuiteó que Mueller "es solo alguien que busca problemas". "¿Dónde está la colusión?" preguntó Trump. "Ellos inventaron un delito falso llamado colusión, y cuando no hubo colusión, dicen que hubo obstrucción (de un delito falso que nunca existió). Si te defiendes o dices algo malo sobre la cacería de brujas amañada, ¡gritan obstrucción!​