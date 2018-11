Trump sugiere posible controversial perdón a Manafort

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que no descartará un perdón altamente polémico para su ex jefe de campaña electoral atrapado en la investigación de colusión de Rusia.

Paul Manafort se declaró culpable de lavado de dinero y otros cargos en conexión con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre si la campaña electoral de Trump de 2016 se confabuló con agentes rusos.

Trump le dijo al New York Post que no había discutido emitir un indulto a Manafort "pero no lo quitaría de la mesa. ¿Por qué lo haría?", dijo.

Manafort había estado cooperando con Mueller con la esperanza de una sentencia más leve, pero el acuerdo se rompió después de que Mueller declarara que el ex confidente de Trump estaba mintiendo.

Manafort ahora se enfrenta a una sentencia inminente. Eso ha provocado especulaciones de que Manafort podría estar esperando un perdón presidencial, algo que provocaría acusaciones inmediatas de que la Casa Blanca está inmiscuyéndose en el escándalo y de obstrucción de la justicia.

Trump siempre ha negado las sugerencias de que él o su campaña obtuvieron la ayuda de los rusos en su impactante victoria sobre la demócrata Hillary Clinton.

Pero él ha intensificado sus ataques contra Mueller en los últimos días y el miércoles acusó al fiscal de presionar a los testigos para que mientan.

"¡Esta es nuestra era de Joe McCarthy!" Trump declaró en un tweet, comparando la investigación de su campaña con la notoria campaña anticomunista liderada por McCarthy en el Senado durante la década de 1950.

Trump afirmó que "al menos 3 de los principales actores están insinuando que la Furiosa Pandilla de Demócratas está diciendo viciosamente a los testigos que mientan sobre los hechos para obtener alivio".

Trump continuó retuiteando una imagen compuesta publicada por una cuenta de fans llamada The Trump Train, bajo un titular que decía: "¿AHORA ES QUE LA COLUSIÓN DE RUSIA ES UNA MENTIRA COMPROBADA, CUANDO COMENZAN LOS JUICIOS POR TRAICIÓN?".

Entre la docena de figuras que la imagen muestra detrás de las rejas estan el ex presidente Barack Obama, Bill y Hillary Clinton y Mueller.

La imagen también muestra a Rod Rosenstein, el vicesecretario de justicia de Trump, quien había estado supervisando la investigación de Mueller sobre la intromisión electoral de Rusia hasta que fue reemplazado a principios de este mes por un nuevo fiscal general en funciones considerado hostil a la investigación del fiscal especial.

Mueller ha mantenido su investigación en secreto, pero están surgiendo señales de una creciente acción detrás de bambalinas, lo que lleva a una presión cada vez mayor sobre Trump.

El New York Times reportó que el abogado de Manafort había informado a los abogados de la Casa Blanca sobre las conversaciones de su cliente con los fiscales federales, brindándoles información valiosa sobre las líneas de investigación de Mueller.

Mientras tanto, otro testigo, Jerome Corsi, dijo esta semana que el equipo de Mueller se estaba preparando para acusarlo por mentir sobre un correo electrónico que envió el 2 de agosto de 2016 alertando al asesor de la campaña de Trump, Roger Stone, sobre próximos grupos de documentos filtrados por WikiLeaks.

En puntos clave durante la campaña, WikiLeaks publicó archivos de correo electrónico hackeados de las cuentas del Comité Nacional Demócrata y del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta.