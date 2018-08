Trump sorprende al no hablar sobre condena a su exjefe de campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudo haber tomado a muchos por sorpresa en un acto de campaña el martes por la noche cuando no dijo nada sobre la condena de su exjefe de campaña Paul Manafort por cargos de fraude bancario y fiscal horas antes en Virginia.

Manafort enfrenta la posibilidad de décadas de prisión.

Hablando en Virginia Occidental, Trump tampoco mencionó a su exabogado Michael Cohen, aunque horas antes Cohen se declaró culpable de cargos federales en Nueva York y admitió haber gastado dinero en coimas por decisión del candidato.

El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, dijo que el presidente no debería considerar perdones.

"Entiendo que el presidente vaya a un acto poltitico. Será mejor que no hable de perdones para Michael Cohen o Paul Manafort esta noche o en el futuro".

No está claro si Trump siguió los consejos de Schumer, pero en el acto volvió a criticar a los principales medios de comunicación y a los fiscales por investigar si había confabulado con Rusia en su supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2016.

"Noticias falsas y la caza de brujas rusa. Tenemos una gran combinación. ¿Dónde está la colusión? Todavía están buscando colusión. ¿Dónde está la colusión? Encuentren alguna colusión".

Antes de llegar al mitin, Trump resumió así el dilema legal de sus antiguos asociados.

"Que mal. Me siento mal por los dos. Debo decirles que Paul Manafort es un buen hombre. Estuvo con Ronald Reagan. Estuvo con mucha gente diferente a lo largo de los años. Me siento muy triste por eso. No me involucra".

Cohen dijo a un juez federal en Nueva York el martes que su decisión de violar las leyes de financiamiento de campaña se hizo en cooperación y bajo la dirección del entonces candidato presidencial Trump.

Uno de los abogados de Trump, el exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, emitió una declaración después de la declaración de Cohen, diciendo: "No hay alegaciones de ningún delito contra el presidente en los cargos del gobierno contra Cohen".